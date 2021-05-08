Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi ve KİPTAŞ A.Ş tarafından hazırlanan Kanarya Mahallesi kentsel dönüşüm planları imza töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un katılımıyla Belediye Başkanı Kemal Çebi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük mahallesi, dünyanın en büyük üçüncü mahallesi olan Kanarya Mahallesi’nde kentsel dönüşüm başlıyor. Projenin imza töreninde konuşan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün Küçükçekmece Belediyemizin özenle üstünde durduğu Kanarya için imza atıyoruz. Ben şahitlik edeceğim, atılan bu adımın takipçisi, teminatı olacağım. Bu işin üçüncü tarafı Kanarya halkımız. Burada ticaret yok, süreç yönetimi anlayışı var. Rica ediyorum, kapınızı çalan bu güçlü kurumlara güvenin, imzanızı atın. Muhatabınız burada belediye başkanınız, KİPTAŞ ve bu iki kurumun ekipleri. Bir sürecin başlangıcındayız, şuan. Umut ederim, bu imzayı sahada temel atma törenine kavuştururuz. İstanbul’un her noktasında bu adımları atmaya devam ediyoruz. Küçük büyük demeden mahalle mahalle yaptığımız tespitlerle önümüze gelen her vatandaşımıza bu desteği vermeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

KEMAL ÇEBİ: BİZLER İÇİN DEVASA BİR ADIM ATTIK

Yapımı uzun süredir kent gündeminde olan Kanarya Mahallesi Kentsel Dönüşüm planları imza töreninde heyecanını dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise, “ Bu konu, Büyükşehir Belediyemiz ve KİPTAŞ için küçük bir adım olabilir, ama Kanarya halkı ve benim için devasa bir adımdır. Bu proje, proje aşamasına gelmeden 5 tane belediye başkanı gördü, 40 yıldır konuşulan bir konudur. İBB Belediye Başkanımızın inancıyla, kendi inancımı birleştirip, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt katkılarıyla önemli aşamaya geldik. Deprem ülkemizin önemli bir gerçeğidir. Kanarya’yı da bu anlamda çok fazla önemsiyoruz . 20 aylık ısrarlı bir çalışmanın ürünüdür bu masa. İstanbul’da geçmiş dönemlerdeki yanlış uygulamalar nedeniyle vatandaşlarımız kaygılıydılar. Bu güveni sağlamak adına KİPTAŞ ile dirsek temasında olduk, bugün imzalayacağımız protokolle de süreci başlatıyoruz. Bu projede kimsenin 1 kuruş karı yoktur, bu ticari değil sosyal bir projedir. Küçükçekmece Belediyesi olarak Kanarya’da hak sahibiyiz ama buradaki tüm hakkımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz bir kuruş karımız olmayacak. Bana inanan Kanarya halkına çok teşekkür ediyorum. Proje Kanarya mahallemize hayırlı olsun. Allah bizi utandırmasın” dedi.

ALİ KURT: SAHADA EN KISA ZAMANDA VATANDAŞLARIMIZLA UZLAŞMAYI DİLİYORUM

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, KİPTAŞ olarak böyle bir sürecin paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Deprem gerçeği sebebiyle dönüşümü KİPTAŞ olarak yoğun bir şekilde dert ediyoruz. İstanbul’un pek çok bölgesinde dönüşüm sürüyor.Umarım Küçükçekmece’de de sahada en kısa zamanda vatandaşlarımızla uzlaşır, yeni yaşam alanlarını kendilerine bir an önce teslim ederiz” diye konuştu.

713 HAK SAHİBİ İÇİN DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR İNŞA EDİLECEK

Proje ile 713 hak sahibi Kanarya Mahallesi sakininin, güvenli modern ve yeni konutlarda oturmaları sağlanarak, kimseyi yerinden etmeden, depreme dayanıklı modern konutlar inşa edilecek. Birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde yer alan Kanarya Mahallesi’ndeki binaların büyük bir bölümü, kayıtlarda 1999 depremi öncesine ait yapılar olarak yer alıyor.