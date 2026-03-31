Küçükçekmece'de 2. Geleneksel Açık Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle 2. Geleneksel Açık Masa Tenisi turnuvası düzenlendi. Ata Sporları Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada ilçe genelinden 285 sporcu yarıştı.

Açık Masa Tenisi Turnuvası; kırmızı ve beyaz olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Kırmızı kategorisinde; 12-18 yaş üstü, lisanslı, kadın ve erkek yarışmacılar, beyaz kategorisinde ise 12-18 yaş üstü, lisanssız, kadın ve erkek yarışmacılar rekabet etti. Üç set olarak gerçekleştirilen turnuva sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Bu kapsamda kırmızı kategoride birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL ve dördüncüye bin TL ödül verilirken beyaz kategoride ise; birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye 1500 TL ve dördüncüye bin TL hediye çeki, kupa ve madalya takdim edildi.

Dereceye girenler:

12-17 yaş, Kadın Kırmızı Kategorisi:

1. Tuğçe Durmuş

2. Esra Gümüş

3. Öznur Çuha

4. Eylül Özdemir

18 yaş ve üzeri, Kadın Kırmızı Kategorisi:

1. Ebrar Kurt

2. Burcu Başaran

3. Hatice Ahmet

4. Zebure Balkanlı

12-17 yaş, Erkek Kırmızı Kategorisi:

1. Enes Asani

2. İbrahim Enes Hozantaş

3. Muhammed Ensar Asani

4. Usame Eğridere

18 yaş ve üzeri, Erkek Kırmızı Kategorisi:

1. Tarık Saim Özbek

2. Emir Haktan Yöney

3. Muhammed Meced

4. M. Serkan Aldoğan

12-17 yaş, Erkek Beyaz Kategorisi:

1. Erdem Kalkan

2. Berat Pöhrekçi

3. Muhammet Emir Çetin

4. Akif Aydın Bektaş

18 yaş ve üzeri Erkek Beyaz Kategorisi:

1. Osman Yasir Kargın

2. Ali Osman Bayındır

3. Ahmet Büyükdoğan

4. Bekir Ünlü