  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir’den Okul Önlerinde Seyyar Satıcı Denetimi

Manisa Büyükşehir’den Okul Önlerinde Seyyar Satıcı Denetimi

Manisa Büyükşehir’den Okul Önlerinde Seyyar Satıcı Denetimi
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, okul çevrelerinde sağlıksız gıda satışını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. 24 ekip ve 100 personelin katıldığı denetime, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisleri de eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi (ÇÖZMER) ve 153 numaralı hatta gelen ihbarlar üzerine, okul çevrelerindeki seyyar satıcı, işportacı ve büfelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen denetimlerde; İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, gıda mühendisleri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve trafik ekipleri yer aldı. Özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri olmak üzere il genelindeki okul önlerinde satış yapan seyyar satıcılar kontrol edildi. 30 okul çevresinde yapılan denetimlerde, 22 motosikletli kurye hijyen yönünden denetlendi. Hijyen belgesi bulunmadığı için 2 kuryeye işlem yapıldı. Ayrıca, 24 motosikletli kurye ve okul servis araçları trafik yönünden denetlendi. Belge eksikliği nedeniyle bir servis aracına işlem yapıldı. Denetimlerde öğrencilerin sıkça alışveriş yaptığı 28 büfe ve kafe de denetimden geçti. 6 işletmeye ihtar verilirken, bir işletme hakkında hijyen kurallarına uymadığı için tutanak tutuldu.

“Çeşitli Alanlarda Birçok Denetimimiz Olacak”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, gerçekleştirilen uygulama ile ilgili olarak; “Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak haftalık ve aylık olarak değerlendirdiğimiz ÇÖZMER ve 153 numaralı hattımıza gelen ihbarlar üzerine, en çok şikayet gelen okul önlerindeki seyyar satıcı ve işportacılara yönelik il genelinde, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerini de kapsayacak şekilde bir denetim gerçekleştirdik. Okul önlerinde seyyar satıcıların önlenmesi ve hijyen açısından denetlenmesi için İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve gıda mühendislerimiz ile birlikte öğle saatlerinde başlayan bir uygulama yaptık. Bu uygulama ile okul önlerine gelen seyyar satıcıların çocuklarımıza ne yedirdiklerinin, ne içirdiklerinin denetlenmesi ve ayrıca zabıta ekiplerince gerekli yasal işlemlerin yapılması amaçlandı. Yaklaşık 24 ekip ve 100 personel ile İlçe Tarım Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve trafik ekipleriyle beraber bir saatlik bir denetim gerçekleştirdik. Bundan sonraki uygulamalarımız haftalık ve aylık olarak devam edecek. Değişik periyotlarda, çeşitli alanlarda birçok denetimimiz olacak. Yapılan çalışmaların sonucunun olumlu olacağını düşünüyoruz. İl genelinde denetleme çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

 

text-ad
Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eşref Rüya'nın Rüya'sı Demet Özdemir'den transparan gövde gösterisi Eşref Rüya'nın Rüya'sı Demet Özdemir'den transparan gövde gösterisi Türkiye’nin en zengini Murat Ülker'den herkesi şaşırtan açıklama Türkiye’nin en zengini Murat Ülker'den herkesi şaşırtan açıklama Otomobil devinden 5 meslek grubu için büyük indirim fırsatı Otomobil devinden 5 meslek grubu için büyük indirim fırsatı Özel'den Erdoğan'a olay olacak sözler: ''Hiç dünkü kadar midem bulanmamıştı'' Özel'den Erdoğan'a olay olacak sözler: ''Hiç dünkü kadar midem bulanmamıştı'' Kuruluş Orhan'ın başrolü Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı ücreti olay oldu Kuruluş Orhan'ın başrolü Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı ücreti olay oldu Ünlü şarkıcı Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu Ünlü şarkıcı Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu Mağarada bulunan gizemli ceset 10 yıl önceki kadın cinayetini aydınlattı! Mağarada bulunan gizemli ceset 10 yıl önceki kadın cinayetini aydınlattı! Bavul ticaretinin merkezi Laleli'de 1.3 milyar TL'lik operasyon! Bavul ticaretinin merkezi Laleli'de 1.3 milyar TL'lik operasyon! Diş hekimi sapık çıktı! Hastalarını gizlice görüntüleyip, sosyal medyada paylaşmış! Eşi yakaladı! Diş hekimi sapık çıktı! Hastalarını gizlice görüntüleyip, sosyal medyada paylaşmış! Eşi yakaladı! Rus milyarderin boğaz manzaralı lüks villası baştan yaratıldı Rus milyarderin boğaz manzaralı lüks villası baştan yaratıldı
Bahçeli TBMM'deki ''biji serok apo'' rezaletine tepkisi bukadarcık oldu! Bahçeli TBMM'deki ''biji serok apo'' rezaletine tepkisi bukadarcık oldu! Gaziantep'te kan donduran olay: Hemşire kendisiyle tartışan hastayı iğneyle öldürdü! Gaziantep'te kan donduran olay: Hemşire kendisiyle tartışan hastayı iğneyle öldürdü! Akran zorbalığının böylesi görülmedi! 12 yaşındaki kızın kapısına bıçakla dayandılar Akran zorbalığının böylesi görülmedi! 12 yaşındaki kızın kapısına bıçakla dayandılar Altın ve gümüş rekora doymadı, uzman isim uyardı: ''Korkarak söylüyorum...'' Altın ve gümüş rekora doymadı, uzman isim uyardı: ''Korkarak söylüyorum...'' Faizsiz, peşinatsız ev sahibi yapacak Yeni Yuvam Modeli başladı.. Ayrıntıları da belli oldu Faizsiz, peşinatsız ev sahibi yapacak Yeni Yuvam Modeli başladı.. Ayrıntıları da belli oldu Türkiye'nin en ucuz ve en çok satan otomobillerinden biriydi... Üretimi durduruldu! Türkiye'nin en ucuz ve en çok satan otomobillerinden biriydi... Üretimi durduruldu! Erdoğan açıkladı: Barınma krizine devlet el atıyor! Erdoğan açıkladı: Barınma krizine devlet el atıyor! Merve Taşkın'dan olay olan açıklama: ''Hepimiz bedenimizi satıyoruz'' Merve Taşkın'dan olay olan açıklama: ''Hepimiz bedenimizi satıyoruz'' TBMM'nin yenilenen tuvaletlerinde milletin vekillerine çok özel hizmet! TBMM'nin yenilenen tuvaletlerinde milletin vekillerine çok özel hizmet! Bahçeli'nin uyardığı DEM Parti taleplerini tek tek açıkladı Bahçeli'nin uyardığı DEM Parti taleplerini tek tek açıkladı