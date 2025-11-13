  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Kent Konseyi NE-Der ile buluştu

Manisa Kent Konseyi NE-Der ile buluştu

Manisa Kent Konseyi NE-Der ile buluştu
Güncelleme:

Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Ne-Der (Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi. Ziyarette eğitim de devrim niteliği taşıyan “Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi” ele alındı.

Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğinde 22 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek olan Türkiye Eğitim Reformu toplantısı öncesinde Ne-Der (Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi. İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç,  Yunusemre Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata  ve Manisa Kent Konseyi Genel Sekreteri Gökmen Aytaç’ın da yer aldığı ziyarette, eğitim de devrim niteliği taşıyan ‘Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi’ ele alındı.

Ne-Der Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir, Türkiye’nin birçok ilini gezerek düzenledikleri toplantı ve çalıştaylarda eğitimde reform niteliği taşıyan “Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi” hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirterek, “Türkiye’de bir an önce akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, kapsayıcı, Türkiye şartlarında uygun, uygulanabilir bir eğitim reformu yapılması zorunlu ve acildir. Böyle bir reformun geciktirilmesi Türkiye için büyük kayıplara yol açacaktır. Bu proje, Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine, modernleşmesine çok büyük katkı sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki,  Dünyada eğitim sistemi kötü olup da gelişmiş ülke ya da eğitim sistemi iyi olup da geri kalmış ülke yoktur’ dedi.

Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar,  Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi’nin kendisini çok etkilediği belirterek, “Bir ülkenin kalkınmasının temel unsuru eğitimdir. Gelişmekte olan pek çok ülke, hem ekonomik hem de sosyal anlamda ülkelerinin belirli bir kalkınma aşamasına ulaşması için eğitime büyük önem vermektedirler. Bunun nedeni ülkelerin ekonomik düzeyde dünya piyasasına ve rekabetine ayak uydurmak için yeni teknoloji ve gelişimlere ihtiyaç duymalarıdır. Günümüzde artık ülkelerin verimliliği nitelikli iş gücü oranından büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu nedenle de nitelikli iş gücünü elde edebilmek amacıyla eğitime verilen önem ve yatırımlar arttırılmaktadır. Türkiye’de eğitimde geldiğimiz seviyeyi üzülerek takip ediyoruz. Bu bağlamda Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi’ni büyük bir heyecan ile dinledim ve çok etkilendim. Bu projenin ülkemiz eğitimine büyük katkı sağlayacağını ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.”  diye konuştu.

 

text-ad
Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek Besim Dutlulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da şoke eden kaza: Kadın sürücü otoparkı savaş alanına çevirdi İstanbul'da şoke eden kaza: Kadın sürücü otoparkı savaş alanına çevirdi Bahis soruşturmasında ismi geçen futbolcuların cezaları belli oldu Bahis soruşturmasında ismi geçen futbolcuların cezaları belli oldu İş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheli ''tanıdık'' çıktı! İş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheli ''tanıdık'' çıktı! Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu! Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu! DEM Parti'den bebek katili Öcalan için yeni çağrı: ''İlk toplantıda karar alınmalı'' DEM Parti'den bebek katili Öcalan için yeni çağrı: ''İlk toplantıda karar alınmalı'' İstanbul'da tam 84 güzergahta hız limitleri değişti İstanbul'da tam 84 güzergahta hız limitleri değişti İstanbul sallandı! Marmara Denizi'nde korkutan deprem İstanbul sallandı! Marmara Denizi'nde korkutan deprem Koşun depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor Koşun depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor İstanbul'da metrobüs güzergahına ''özel gün'' ayarı! İstanbul'da metrobüs güzergahına ''özel gün'' ayarı! 20 şehit verdiğimiz olayın ardından o uçaklar hangara çekildi! 20 şehit verdiğimiz olayın ardından o uçaklar hangara çekildi!
Muazzez Abacı'nın mal varlığı için ''yok artık'' dedirten iddia Muazzez Abacı'nın mal varlığı için ''yok artık'' dedirten iddia Aracıyla kaza yapan oğlunu dövmekten beter etti! Aracıyla kaza yapan oğlunu dövmekten beter etti! The Economist'in 2026 kehanetleri olay oldu: Yeni yılda dünyayı neler bekliyor? The Economist'in 2026 kehanetleri olay oldu: Yeni yılda dünyayı neler bekliyor? Dondurucu soğukla birlikte kar ve sağanak geliyor! Dondurucu soğukla birlikte kar ve sağanak geliyor! Altında yeni bir yükseliş trendi başladı mı? Uzman isim canlı yayında açıkladı Altında yeni bir yükseliş trendi başladı mı? Uzman isim canlı yayında açıkladı Türkiye şehitlerine ağlarken belediye başkanından tepki çeken paylaşım Türkiye şehitlerine ağlarken belediye başkanından tepki çeken paylaşım Sevilen dizinin çekildiği ilimizde turizm rekoru: 3.5 milyon kişi ziyaret etti! Sevilen dizinin çekildiği ilimizde turizm rekoru: 3.5 milyon kişi ziyaret etti! Doğada kendiliğinden yetişiyor, köylülere gelir kapısı oluyor! Kilosu 11 TL Doğada kendiliğinden yetişiyor, köylülere gelir kapısı oluyor! Kilosu 11 TL Saç ekimi ve diş tedavisi için geldiği İstanbul'dan cenazesi döndü Saç ekimi ve diş tedavisi için geldiği İstanbul'dan cenazesi döndü Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğlu nasıl öldü? Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğlu nasıl öldü?