  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa'da Anne Kart ile 8 Bin 723 Anne Ulaşımdan Ücretsiz Faydalanıyor

Manisa'da Anne Kart ile 8 Bin 723 Anne Ulaşımdan Ücretsiz Faydalanıyor

Manisa'da Anne Kart ile 8 Bin 723 Anne Ulaşımdan Ücretsiz Faydalanıyor
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, 0-5 yaş arası çocuğu olan annelerin ulaşımdan ücretsiz yararlanması amacıyla başlattığı Anne Kart projesi, 8 bin 723 anneye ulaştı. Aylık 60 biniş hakkı tanınan Anne Kart sahibi 8 bin 723 anne, toplu ulaşımda ücretsiz taşıma hakkından faydalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Kent Lokantası, Halk Ekmek, Halk Mandıra gibi birçok projeyi uygulamaya geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılının Ekim ayında başlattığı Anne Kart uygulaması ile de 0-5 yaş arası çocuğu bulunan toplam 8 bin 723 anneye toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkı sağladı. Kart sahibi anneler, aylık 60 ücretsiz biniş hakkı ile ulaşımlarını ücretsiz bir şekilde faydalanıyor.

Aile Bütçesine Destek Veriyor

Anne Kart, annelerin, çocuklarıyla birlikte kenti daha rahat keşfetmelerine olanak tanıyor, sosyalleşmelerine katkı sunuyor. Proje, aile bütçesine sağladığı katkıyla da dikkat çekiyor. Anne Kart, 8 bin 723 anneye, aylık 300 bine yaklaşan ücretsiz ulaşım imkanı ile de aile bütçesine destek oluyor.

Vatandaşlarımıza Destek Olmaya Devam Edeceğiz

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hem hizmetlerini yürüten hem de sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Anne Kart projesi ile annelere destek olmaya aile bütçelerine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Dutlulu, “Kart sahibi annelerimiz, aylık 60 ücretsiz biniş hakkından faydalanıyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile yeni projeleri hayata geçirmeye ve ekonomik açıdan zor günler geçirdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.  

text-ad
Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek Besim Dutlulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Liverpool'un yıldız futbolcusu trafik kazasında öldü Liverpool'un yıldız futbolcusu trafik kazasında öldü Dünya'nın dönüşü hızlandı! Tarihin en kısa günü yaklaşıyor Dünya'nın dönüşü hızlandı! Tarihin en kısa günü yaklaşıyor Fiyatı 1 TL'ye düştü! Ürünler elde kalınca yere fırlatıp kırdı Fiyatı 1 TL'ye düştü! Ürünler elde kalınca yere fırlatıp kırdı Evde bakım ücreti, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı... Hepsi değişti! Evde bakım ücreti, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı... Hepsi değişti! Emekli ve memurun Temmuz zam oranı belli oldu Emekli ve memurun Temmuz zam oranı belli oldu Transferi yılan hikayesine dönen Osimhen'in yeni takımını duyurdular Transferi yılan hikayesine dönen Osimhen'in yeni takımını duyurdular ENAG Haziran 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Haziran 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Oto tamircide levyeli dayak dehşeti kamerada Oto tamircide levyeli dayak dehşeti kamerada Erzurum'da 4.1'lik depremin ardından ikinci deprem Erzurum'da 4.1'lik depremin ardından ikinci deprem TÜİK Haziran 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Haziran 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi; iflas etti! Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi; iflas etti! Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı ortalığı karıştırdı Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı ortalığı karıştırdı Memurların zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı Memurların zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı Toprağa gömülü halde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar Toprağa gömülü halde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar Resmi Gazete'den ''Bahçeli'' çıktı Resmi Gazete'den ''Bahçeli'' çıktı 26 ildeki ankette CHP'den AK Parti'ye rekor fark! 26 ildeki ankette CHP'den AK Parti'ye rekor fark! Enflasyon açıklandı; Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu Gece vakti denizde can pazarı: Ölü ve kayıplar var Gece vakti denizde can pazarı: Ölü ve kayıplar var Rize'ye giderken düşen uçağın enkazı bulundu Rize'ye giderken düşen uçağın enkazı bulundu Dublörlü arsa satışı polise takıldı! Suçüstü yakalandılar Dublörlü arsa satışı polise takıldı! Suçüstü yakalandılar