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Manisa'da MASKİ’den Atatürk Kent Parkı’ndaki Derede Temizlik Çalışması

Manisa'da MASKİ’den Atatürk Kent Parkı’ndaki Derede Temizlik Çalışması
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin en çok ziyaret edilen yeşil alanlarından Atatürk Kent Parkı’ndaki derede zamanla oluşan kirliliğin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipler tarafından derede zamanla oluşan çökelti, yosun, katı atıklar ile çevreye zarar veren unsurlar temizlenirken doğal su akışı da düzenlendi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Atatürk Kent Parkı gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çevre temizliğinin ve su kaynaklarının korunmasının öncelikli görevleri arasında yer aldığını vurguladı. Avşar, “Atatürk Kent Parkı, hemşehrilerimiz için sadece bir yeşil alan değil aynı zamanda şehir hayatının stresinden uzaklaştıkları, doğayla iç içe nefes aldıkları çok değerli bir yaşam alanı. Buradaki derenin temizliği, bizim için yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, halk sağlığının korunması ve kentsel estetik açısından da önemli. Yürüttüğümüz temizlik çalışmalarını, doğaya zarar vermeden, ekosistem dengesini gözeterek sürdürüyoruz. Dere yatağında biriken atıklar, ilgili mevzuatlara uygun şekilde bertaraf ediliyor. Aynı zamanda, parkın genel temizlik ve bakım faaliyetleriyle ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daireleri ile koordineli şekilde çalışıyoruz” dedi.
 
Avşar, “Temizlik çalışmaları sadece insanlar için değil, parkın doğal sakinleri için de büyük önem taşıyor. Dere, yıl boyunca burada yaşayan kaz ve ördekler için bir yuva niteliğinde. Onların güvenle yüzebildiği ve yavrularını büyütebildiği bu su kaynağının korunması için de çalışıyoruz” diyerek çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

 

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek Besim Dutlulu
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