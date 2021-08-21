Mavi bayraklı plajlara çevre dostu enerji

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi doğa harikası falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı falez plajlarına güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonları kurdu. 10 şarj ünitesi Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı ve Konserve Koyu falez plajlarına yerleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi’nin güneş enerji sistemlerini kent hayatının parçası haline getirmek için parklarından başladığı çalışmalar devam ediyor. Bir örneği 14 Mart Tıp Bayramı’nda açılışı yapılan ve covid-19 salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına anısına yapılan Sağlık Emekçileri Parkı’nda bulunan güneş enerjili şarj istasyonları şimdi belediyenin falez plajlarına yerleştirildi. Cep telefonu ve USB ile şarj olan diğer elektronik aletleri şarj etme imkanı tanıyan 10 ünite, Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı ve Konserve Koyu falez plajlarına yerleştirildi. Mavi bayraklı falez plajlarına yer alan çevre dostu enerji sistemi ücretsiz olarak kullanılabilecek.