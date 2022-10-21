Mersin Büyükşehir'in Kariyer Merkezi'ne gençlerden yoğun ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde; Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası, Eğitim ve Kalkınma Vakfı ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde ''Kariyer Fırsatları ve Networking'' etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir tarafından ilki düzenlenen ‘Kariyer Fırsatları ve Networking’ etkinliğinde; Mersin Üniversitesi Kariyer Merkez Müdürü İlhan Ege, TEMSA Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özel, VM Medicalpark Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Nursal Ünal ve Şişecam İnsan Kaynakları İş Ortağı Neslihan Ünal, davetli konuşmacılar arasında yerlerini aldılar. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen organizasyona ilgi çok yoğun olurken, 350’den fazla kişi katılım sağladı.

Özada: “Kariyer Merkezimiz Projelerle Gençlerin Yanında”

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada; kurumlar arası işbirliğine dayalı birçok projeyle iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere destek olduklarını belirtti. ‘Kariyer Fırsatları ve Networking’ etkinlikleri ile özellikle pandemi sonrası gerçekleşen dijital devrimin ve bunun işgücü piyasaları üzerinde yarattığı değişimi, işgücü piyasasının bütün taraflarına aktarmaya çalıştıklarının altını çizen Özada, iş arayanların ve gençlerin, sektörün beklediği yetkinliklere odaklanması gerektiği kadar, sektörün de gençlerin ihtiyaç ve beklentilerine odaklanması gerektiğini söyledi.

‘Yetenek Dönüşüm Projesi’ hakkında da bilgi veren Özada; mesleki eğitim, kariyer rehberliği ve iş arama danışmanlığı hizmetlerini bir araya getirerek, özellikle firmaların ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitim programları açtıklarını belirtti. Ocak - Ağustos 2022 dönemi itibariyle 186 kursiyer programlara katılırken, 119 mezun kursiyerden 38 kursiyerin istihdama katıldığını söyleyen Özada, Ekim-Aralık döneminde de mesleki eğitim programlarına yoğunlaşacaklarının altını çizdi.

Kariyer Merkezi’nden Üniversite Gençliğine Çağrı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm AŞ’ye bağlı kafe ve işletmelerde, 2021 döneminde başlattıkları üniversite öğrencilerine yönelik part time iş fırsatlarını, 2022 döneminde kurumsallaştırdıklarını ve ‘İlk İşim Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirten Özada, Denizkızı Turizm A.Ş. kafe ve işletmelerde part time çalışmak isteyen üniversite öğrencilerinin, www.mersin.bel.tr ve TEKSİN uygulaması üzerinden detaylı bilgi alabileceklerini ve online başvuru yapabileceklerini söyledi.

Kariyer Fırsatları Networking Etkinliği ile Devam Edecek

Kariyer Fırsatları ve Networking etkinliklerinde “Özgeçmiş oluşturma, Mülakatta Başarı, Linkedin Kullanımı, yeni nesil yetkinlikler, iş arama kanalları…” gibi gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayacak panellerin yanı sıra, işveren veya profesyonel yöneticilerle networking etkinliklerine ağırlık vereceklerinin de altını çizen Özada, pandemi sonrası gençlerin bu ilgisinin, projenin devamı için motivasyon oluşturduğunu belirtti.

Kurumsal firmaların ve profesyonel yöneticilerin de katıldığı seminer programına gençlerin ilgisi yüksek olurken; TEMSA, VM Medicalpark Hastanesi, Şişecam firma yetkilileri, gençlere yönelik iş ve kariyer fırsatları konusunda bilgilendirme yaptı.