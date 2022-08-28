Mersin'de Başkan Seçer, Anamuz ve Bozyazı kırsalında vatandaşlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ikinci bölge turları Anamur ve Bozyazı İlçesi’nin yayla köylerini ziyaretiyle devam etti. Anamur ve Bozyazı’nın yaylalarına çıkan ve bölge sakinleri ile bir araya gelen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nden beklenen hizmetleri vatandaşlardan bire bir dinledi.

“MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MERSİN HALKININ GÜVENCESİDİR”

“SÖZÜMÜN AĞIRLIĞI OLDUĞUNA İNANDIĞIM İÇİN BU KADAR RAHAT GEZİYORUM”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ikinci bölge turları Anamur ve Bozyazı İlçesi’nin yayla köylerini ziyaretiyle devam etti. Anamur ve Bozyazı’nın yaylalarına çıkan ve bölge sakinleri ile bir araya gelen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nden beklenen hizmetleri vatandaşlardan bire bir dinledi. Başkan Seçer, “Mersin Belediyesi bir anne şefkatiyle, bir baba güvencesiyle Mersin halkının güvencesidir, her şeyidir” dedi.

“Bu bölge, her tür tropikal meyvenin yetiştiği bir yeryüzü cenneti”

Başkan Seçer’in ikinci bölgedeki Anamur ve Bozyazı ziyaretleri, Anamur merkezden başladı. İlk olarak Anamur Turizm ve Kültür Derneği’ni ziyaret eden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin Anamur’da yapacak olduğu Emekli Evi ve Okuma Salonu inşaatını inceledi.

Anamur’un Çeltikçi Mahallesi’nde yer alan serayı gezen ve yetişen tropikal meyveleri inceleyen Başkan Seçer, “Anamur’da yeni bir tropikal cennet doğuyor. Buralarda avokado, çarkıfelek, papaya, yıldız meyvesi, ejder meyvesi yetişiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak fide-fidan desteği yapıyoruz ve bu meyveler de, yaptığımız fide ve fidanların ürünleri. Muz da elbette Anamur için çok şey ifade ediyor. 30 bin dönüm alanda 180 bin ton üretimi olan muz, Anamur’un ekonomik hasılasının çok önemli bir kısmını oluşturan meyve. Anamur, Bozyazı, Aydıncık; tropikal meyvelerden, ceviz ve elma ağaçlarına kadar her türlü meyvenin yetiştiği bir yeryüzü cenneti ” diye konuştu.

Başkan Seçer’in yayla ziyaretlerinin ilk durağı Kaş Yaylası oldu

Anamur merkezden ayrılarak sırasıyla Kaş, Abanoz ve Halkalı Mahallelerine geçen Başkan Seçer, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Başkan Seçer ayrıca, MESKİ tarafından Anamur Çarıklar Mahallesi Halkalı Mevkii’nde yapılan İçme Suyu Yapım İşi’ni inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Buradan Akpınar Mahallesi’ne geçen Başkan Seçer, ziyaretlerde özellikle yol konusundaki sorulara yanıt verdi. Akpınar’ın ardından Bozyazı’nın Ardıçlıtaş Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı programında yer alan ve vatandaşlardan tekrar talep gelmesi üzerine Ardıçlıtaş Grup Yolu’nu yapacaklarını söyledi. Grup yolunun bu yıl 6 kilometresi, 2023 yılında da 9 kilometresi yapılacak.

Başkan Seçer Ardıçlıtaş Mahallesi’nin ardından, son olarak Bozyazı’nın Elmakuzu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

“Krediye, finansmana, hibelere ulaşamıyoruz”

Çamlıyayla'dan Mut'a kadar her yeri gezdiğini ve vatandaşların taleplerini yerinde almak istediğini söyleyen Başkan Seçer, “Ülke olarak, özellikle ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiyoruz. Fakat bizim için de kolay bir dönem değil. Göreve geldiğim günden bugüne kadar, bana oy veren vermeyen 2 milyon Mersinlinin Belediye Başkanıyım. Fakat, yerel yönetim olarak hizmet yapmak için kullanacağımız krediye, finansmana, hibelere ulaşamıyoruz. Kamuda, bakanlıklarda evraklarımız gecikiyor, basit tahsisler yapılmıyor. Ayağımızda prangalar var. Bunlar da bizi sıkıntıya sokuyor, hizmetleri geciktiriyor, enerjimizi alıyor. Benim görevim hizmet yapmak. Hizmet yaparken de temel prensibimiz; adaletli olmak, kul hakkı yememek, kamunun malını peşkeş çekmemek, ayrımcılık yapmamak ve hizmetleri eşit götürmektir. Biz bu bilinçle, bu birikimle, bu terbiyeyle, bu anlayışla görevimizi yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Hizmetlerimin yansımalarını görüyorum. Vatandaşlarımızın, hizmetlerimizle ilgili ne düşündüğünü biliyorum. Benim için vatandaşın düşüncesi önemli, siyaset bezirganlarının değil” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi Mersin halkının güvencesidir”

Tüm engellemelere rağmen, vatandaşların hizmet taleplerini aksatmadan yerine getirdiklerine değinen; Büyükşehir Belediyesi’nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde eğitim alan öğrencilerin başarılarını anlatarak, üniversiteyi kazanan öğrencilere yapılan öğrenim yardımlarından refakatçi evine, evde sağlık hizmetinden Teksin uygulamasına ve aşhaneye kadar hayata geçirdikleri projelerden bahseden Başkan Seçer, “Rutin belediyecilik hizmetlerini düzenli bir şekilde yapıyoruz. Bunun yanında da sosyal hizmetlerle insanlara dokunuyor ve belediyecilikte tarih yazıyoruz. İhtiyaç sahibine de, yoksuluna da, yoluna da, öğrencisine de, çocuğuna da herkese yetişiyoruz. Muazzam bir şekilde çalışıyor ve hizmetlerimizi yapıyoruz” ifadesini kullandı.

“İnsanların gönlüne dokunmaya çalışıyoruz”

Başkan Seçer sosyal hizmetler alanında hayata geçirdikleri hizmetleri sıralarken, “Zamanında çok üstüme geldiler. Bana ‘Çorbacı Başkan’ dediler. Yaptığımız işleri küçümsediler. Sonra baktılar ki, bu işler önemli. Şimdi herkes tebrik ediyor. Her şey yol, asfalt, köprü değil. Bugün 2 üniversitenin kapısında ve 30 mahallede, 3,5 liraya 3 çeşit yemek satış noktalarımız var. Kışın kentin her noktasında sıcak çorba dağıtıyoruz. Şu anda cenazesi olan vatandaşlarımız için, taziye yemeği uygulamasını da başlattık. Ekonomik krizi, herkesin iliklerine kadar hissettiği bir dönemde, bu hizmetlerin değeri daha iyi anlaşıldı. Biz, insanların gönlüne dokunmaya çalışıyoruz” dedi.

“Sözümün ağırlığı olduğuna inandığım için bu kadar rahat geziyorum”

Mersin’in her noktasına gönül rahatlığı ile gittiğini söyleyen Başkan Seçer, “Güzel hizmetler yapıyoruz. Onun için buradayım. Ben, sözümün ağırlığı olduğuna inandığım için bu kadar rahat geziyorum, insanlara birebir anlatıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 buçuk yıldır görevini layıkıyla yapıyor ve yapmaya da devam edecek” ifadelerini kullandı.

‘Siyasette 3 Z formülü vardır’ diyen Başkan Seçer, “Ziyaret, zarafet, ziyafet. Siyasetçinin insan ilişkileri iyi olacak. Hastaya ziyarete gidecek, cenazesi varsa başsağlığına gidecek, mutlu günü varsa kutlamaya gidecek. Zarafetli olacak, asil olacak, kibar olacak, insanları kırmayacak. Bir de gönlü bol olacak, insanları koruyacak” diye konuştu.