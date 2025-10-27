Milas’tan Bodrum’a Göç Rotası Kültür ve Doğa Yürüyüşü Başladı

Bodrum Belediyesi, Milas Belediyesi ve Milas Müzesi iş birliği ile “Maussollos’un Mylasa’dan Halikarnassos’a göç rotası” kültür ve doğa yürüyüşü başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından 25 Ekim Cumartesi günü düzenlenen kültür ve doğa yürüyüşü, Bodrum ve Milas’tan yoğun katılım ile gerçekleşti. Etkinliğe Bodrum Belediyesi personelleri, Milas Belediyesi KUDEB ile Kent Arşivi ekibi, Milas Kent Konseyi ve yaklaşık 300 kişi katıldı.

Etkinlik, Milas Uzunyuva Mezar ve Müze Kompleksinde, Bodrum Belediyesi personeli Arkeolog Serap Topaloğlu’nun geçen sezon gerçekleştirdikleri kültür ve doğa yürüyüşleri hakkında bilgilendirme yapmasıyla başladı.

Etkinlikleri destekleyen Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’a ve özel kalem müdürlüğüne, Milas Müzesi Müdürüne ve Labranda Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Söğüt ile ekibine teşekkür eden Topaloğlu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Milas ve Bodrum Karia’nın iki başkenti, biz bugün Maussollos’un memleketine geldik. İki bölgede antik kentler olarak çok şanslı. Bu kentlere ayrı ayrı birçok kişi gezmiştir belki. Ama bütünsel olarak hikâyenin Hekatomnidlerin Mylasa Kyndia antik kentinden, Milas merkeze yerleştiğini, Hekatomnos’un ölümünden sonra Maussollos’un yeni bir vizyonla Mylasa’dan Halikarnassos’a taşınma kararı ile yeni bir rönesans başlattığını sizlere anlatmak istedik. Göç rotasını Hekatomnidlerin ilk yerleşimi olan Bodrum ve Milas arasındaki köyde bulunan Kyndia ile başlatmak istesek de arazi koşullarının uygun olmaması nedeniyle buradan Uzunyuva anıt mezardan başladık. Maussollos yeni kent inşa etse de kutsal merkez Labranda Hekatomnidlerin kült alanı olarak çok önemli bir yerde olduğunu ve inşa ettiği yapıları size anlatmak için böyle bir göç rotası oluşturduk. Yoğun ilginiz için çok teşekkür ederiz. Mylasa ve Halikarnassos iki başkent ve birbirinden ayrılamaz. Bu yüzden iki bölge arasındaki bugün başlattığımız bu rota çok önemli”.

Topaloğlu’nun açılış konuşmasının ardından Milas Müzesi Uzmanı Arkeolog Selçuk Karabağ, anıt mezar ve müze kompleksi ile yapılan çalışmalar hakkında paylaşımlarda bulundu. Ardından rotadaki Labranda kutsal alanına ziyaret gerçekleşti. Ekip üyesi Arkeolog Ekrem Cengiz ve Serap Topaloğlu kutsal alanın tarihi ve yapıları hakkında detaylı bilgi verdi.

Doğa ve tarihle buluşan katılımcılar, memnuniyetlerini dile getirerek bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.