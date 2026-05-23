  4. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeline Kapsamlı Eğitim Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlıklı, donanımlı ve hızlı müdahale kapasitesine sahip bir itfaiye teşkilatı oluşturmak amacıyla personeline yönelik kapsamlı “Temel İtfaiyecilik Eğitimi” programı düzenledi.

“Eğitimli personel, güçlü müdahale, güvenli kent” vizyonuyla hayata geçirilen program kapsamında itfaiye personeline birçok önemli başlıkta eğitim verildi. Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitimler, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nin uzman eğitmenleri tarafından verildi. Eğitim programında itfaiye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik hem teorik hem uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Eğitimlerde güvenli sürüş teknikleri, itfaiye araçları ve çalışma prensipleri, tehlikeli maddeler ve ADR taşımacılığı, yangın çıkış sebepleri ve raporlama, temel elektrik bilgisi, elektrikli araç yangınları, olay yeri tehlikeleri, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve dekontaminasyon, temiz hava solunum cihazı kullanımı, gaz ölçüm cihazları kullanımı ve asansörden kurtarma konularında kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Program kapsamında 120 itfaiye şoförüne güvenli sürüş teknikleri eğitimi verilirken, toplam 420 itfaiye personeli mesleki yeterliliklerini geliştirmeye yönelik eğitimlerden faydalandı.

Muğla İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitim programına sağladıkları katkılar ve uzman destekleri dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği’ne ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

