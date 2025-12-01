Muğla Büyükşehir Kaçak Hafriyatla Mücadelede Denetimleri Sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreyi koruma çalışmaları kapsamında il genelinde kaçak hafriyat dökümlerini engellemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet mensupları ve zabıta birimleriyle birlikte ortak denetim gerçekleştirerek, hafriyat taşıma süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlıyor.

İl Genelinde Bin 949 Araca Taşıma İzin Belgesi Düzenlendi

Muğla genelinde faaliyet gösteren 892 hafriyat firması ve şahıs şirketine ait toplam bin 949 araç için ‘Taşıma İzin Belgesi’ düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, belirli aralıklarla yaptığı kontrollerle kaçak dökümün önüne geçmeyi hedefliyor. Bu denetimler sayesinde boş arazilere, dere yataklarına, ormanlık alanlara ve tarım arazilerine gelişigüzel hafriyat dökülmesinin önüne geçilerek çevre ve doğal yaşam korunuyor.

Doğayı ve Halk Sağlığını Koruyan Uygulamalar

Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü denetim çalışmaları, yalnızca kaçak hafriyatla mücadeleyi değil, aynı zamanda sürdürülebilir çevre yönetimini de destekliyor. Düzenli ve izinli hafriyat taşıma süreçleri, çevre kirliliğini azaltırken doğal yaşam alanlarının tahrip olmasını engelliyor. Kontrolsüz dökümlerin önüne geçilmesiyle halk sağlığını tehdit eden riskler ortadan kaldırılırken, aynı zamanda görüntü kirliliği de engellendi.

Araçlar Arvento Sistemi ile Anlık Takip Ediliyor

Hafriyat taşıyan kamyonlar, Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Yönetimi ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından Arvento Araç Takip Sistemi üzerinden anlık olarak izleniyor. Olası kaçak döküm girişimleri sistem üzerinden tespit edilerek, saha ekipleri tarafından kısa sürede müdahale ediliyor ve gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Vatandaşlara Çağrı: Kaçak Dökümleri Bildirin

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevrenin korunması için vatandaşların duyarlılığına da dikkat çekiyor. Kaçak hafriyat dökümüne şahit olan vatandaşlar, 444 48 01 numaralı Büyükşehir Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunarak doğanın korunmasına katkı sağlayabiliyor.

Başkan Aras: “Doğaya Sahip Çıkmak En Temel Sorumluluğumuz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kaçak hafriyatla mücadele konusunda yürütülen çalışmaların kent için hayati önem taşıdığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Muğla’nın doğal güzelliklerini, ormanlarını, tarım alanlarını ve su kaynaklarını korumak bizim en temel sorumluluğumuz. Kaçak hafriyat dökümleri hem çevre sağlığına hem de doğal yaşam alanlarına ciddi zarar veriyor. Bu nedenle denetimleri sıklaştırdık ve ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde sahadayız. Vatandaşlarımızın da duyarlılığı bizim için çok kıymetli. Kaçak döküm gördüklerinde ihbarda bulunarak bu mücadeleye destek olmalarını rica ediyoruz. Muğla’mızı hep birlikte koruyacağız.”