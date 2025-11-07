  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediye Başkanları Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediye Başkanları Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Güncelleme:

Bodrum Belediye Başkanlığınca düzenlenen ve geleneksel hale gelen aylık muhtarlar toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin ev sahipliğinde gerçekleşen muhtarlar toplantısına Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katılarak mahalle muhtarlarının sorun ve talepleri dinlendi.

Toplantıda, Başkan Aras, Başkan Mandalinci ve Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz’ün yanı sıra MUSKİ, ADM, Telekom ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Bodrum Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu.

Su Sorunu Derinlemesine Ele Alındı

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda muhtarlar, mahallelerindeki sorunları her iki başkana da iletme fırsatı buldu. Başkan Aras özellikle MUSKİ’nin çalışmaları, Bodrum’da gerçekleşecek yatırımlar ve ihale süreçleri hakkında bilgiler verdi. Bodrum’un su sorunuyla ilgili yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aras, Başkan Tamer Mandalinci ile birlikte ortak çalışmalarla tüm sorunların üstesinden geleceklerini ifade etti.

Başkan Mandalinci’den İş Birliği Vurgusu

Başkan Mandalinci, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinin çok kuvvetli olduğunu belirterek, “Mahallelerimizin öncelikli ihtiyaçlarını muhtarlarımızdan dinledik. Büyükşehir Belediyemiz, MUSKİ, ADM yetkilileri ve başkan yardımcılarımızla birlikte katıldığımız toplantıda bizlere iletilen talepleri ilgili birimlere anında iletip her birinin takibini başlattık. Bodrum’umuzu büyükşehrimizle iş birliği içerisinde yönetiyor, hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere, başkan yardımcılarımıza, kurum yetkililerimize, Muhtarlar Birliği Derneği Başkanımız Ahmet Cemil Gündüz’e ve mahalleleri için özveriyle çalışan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

 

