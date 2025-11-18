Muğla’nın Yeni Sosyal Yaşam Merkezi: Hasan Özcan Yaşamevi Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli bir projeyi daha kente kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi ile İzan Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat A.Ş. arasında imzalanan bağış protokolü kapsamında hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşamevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP YDK Üyesi Remzi Kazmaz, ilçe belediye başkanları, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, hayırsever Hasan Özcan, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

100 Kişilik Modern Yaşamevi Hizmete Açıldı

Menteşe’nin Orhaniye Mahallesi’nde 2 bin 375 metrekare parsel alanı üzerinde inşa edilen tesis, 50 oda ve 100 kişi kapasitesiyle hizmet verecek. Toplam 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yaşam evinde, yaş almış vatandaşların ihtiyaçlarına uygun modern ve güvenli yaşam alanları oluşturuldu.

Başvurular Başladı

Hasan Özcan Yaşam Evi’ne kabul süreci resmen başladı. Tesisten yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru dilekçesi, sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve adli sicil kaydı ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru şartları ve süreçle ilgili tüm detaylara ise 444 48 01 numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.

Hasan Özcan: “İyiliğe Yapılan Yatırım, En Büyük Mutluluktur”

Açılışta söz alan hayırsever iş insanı Hasan Özcan, projeye verdikleri desteğin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Özcan, “Kardeşim İzzet Özcan’ın katkıları da bu projenin şekillenmesinde çok kıymetlidir, bugün bambaşka bir mutluluk yaşıyorum. Çünkü insan bazen kazanırken değil, verdiğinde daha fazla mutlu oluyor, İş dünyasındaki dostlarıma da söylüyorum; mutlaka bir şeyler yapın, mutlaka iyiliğe yatırım yapın. Vermek, almaktan daha çok huzur veriyor. Bu güzel projenin hayırlı olmasını diliyorum. Hepimiz için daha nice iyiliklerde buluşmak nasip olsun.” sözleriyle tamamladı.

Tetik: “4 Bin 500 Metrekare Kapalı Alanıyla Donanımlı Bir Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı”

Açılışta konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Münevver Tetik Hasan Özcan Yaşam Evi hakkında teknik bilgiler paylaştı. Yapının bodrum, zemin, 1. 2. ve 3. katlardan oluşan betonarme taşıyıcı sisteme sahip olduğunu, toplamda 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesisin; kafeterya, yemekhane, toplantı salonu, resim atölyesi, yaşam odası ve kütüphane gibi sosyal alanlarla donatıldığını belirtti. Ayrıca tesis içerisinde kuaför, diyetisyen ve psikolog birimleri ile çamaşırhane ve ütü odasının da hizmet vereceğini ifade etti.

Başkan Köksal Aras: “Yaşam Kalitesini Yükselten Merkez, Menteşe’de Hizmete Açıldı”

Açılışta konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Hasan Özcan Yaşam Evi’nin Menteşe için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, “Merkezde misafir edeceğimiz büyüklerimizin üretkenlik ve umutla yaşamayı sürdüreceğine inanıyoruz. Ahmet Başkanımıza da verdiği destekler için teşekkür ederim.” dedi.

Milletvekili Özcan: “Hasan Özcan Yaşamevi Sosyal Belediyeciliğin Güçlü Bir Örneği Olacak”

Açılışta konuşan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan dayanışma vurgusu yaparak: “Bir kez daha sosyal belediyeciliğin güçlü bir örneğini hep birlikte hayata geçiriyoruz. Bu değerli projenin ortaya çıkmasında gece gündüz çalışan tüm emekçilerimize, her detayla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve böylesi anlamlı bir tesisi kentimize kazandıran kıymetli aileme yürekten teşekkür ediyorum. Muğla’mıza hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Uzun: “Özcan Ailesi ve Kamu Kurumlarının Ortak Emeğiyle Muğla’ya Yeni Bir Sosyal Yaşam Alanı Kazandırıldı”

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Temel atma töreninde duyduğum heyecan bugün tamamlanan projeyle taçlandı. Muğla’nın nüfus yapısına uygun olarak böyle bir yaşam merkezi temel bir ihtiyacı karşılıyor. Kazandıklarını yine bu topraklarda yaşayan insanlar için harcamayı ilke edinen hayırsever Özcan Ailesi’ne, Ahmet Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu merkezin bugün bir yaşam alanına dönüşmüş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Başkan Aras: “Hiç Kimse Yalnız Değildir’ Anlayışıyla Yeni Bir Sosyal Hizmet Halkası”

Açılışta konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hasan Özcan Yaşam Evi’nin yalnızca fiziksel bir tesis olmadığını vurgulayarak, Muğla’nın dayanışma kültürünü ve insana verilen değeri büyüten önemli bir sosyal yatırım olduğunu söyledi.

Başkan Aras, “Bugün burada demirden betondan yapılmış bir yapının ötesinde, Muğla’mızın insanlık mirasına yeni bir halka ekliyoruz. Hasan Özcan Yaşam Evi, ‘Hiç kimse yalnız değildir’ şiarımızın en somut örneğidir.” dedi.

“Hayırseverlik Bir Ruh, Bir Vicdan Meselesidir”

Konuşmasında Özcan Ailesi’nin katkısına dikkat çeken Başkan Aras, hayırseverliğin ancak topluma geri dönüş sağlayarak anlam kazandığını ifade etti: “Bazı insanlar çalışır, üretir, kazanır. Ancak asıl kıymeti, o kazancın nasıl değerlendirildiği belirler. Gelirin ihtiyaç sahiplerinin, dar gelirli yurttaşlarımızın hizmetine sunulması yüce gönüllülüktür. Bu iş birliği sayesinde ortaya çıkan eser, tam da bu ruhu temsil ediyor.”

“Burası Muğla’nın Vicdanını Yansıtan Bir Merkez Olacak”

Tesisin tüm çalışanlarına seslenen Başkan Aras, merkezin yalnızca bakım değil, güven, saygı ve nezaket üreten bir yaşam alanı olacağını belirtti: “Burada görev yapan herkes, karşılaştığı her kişiye kendi annesi babasıymış gibi davranacak. Bir gün yüzünüzü ekşitmeyecek, bir gün ‘yok’ demeyeceksiniz. Çünkü biz yalnızca hizmet etmiyor, aynı zamanda kendimizi de iyilikle besliyoruz.”

Yerel Yönetimlerde Birliktelik Vurgusu

Başkan Aras, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki güçlü işbirliğinin Muğla genelindeki sosyal hizmetlerin etkinliğini artırdığını söyleyerek, “Bir çocuk sıcak çorbasını içerek okula gidiyorsa, bir üniversite öğrencisi bir liraya toplu ulaşıma erişebiliyorsa, bir yaşlımız evde bakım hizmeti sayesinde kendini yalnız hissetmiyorsa, bu ortak başarımızdır.” ifadelerini kullandı.

Özcan Ailesine ve Destekçilere Teşekkür

Konuşmasında hayırsever Özcan Ailesi’ne özel bir teşekkür sunan Başkan Aras, geçmiş projelerini de anımsatarak şunları kaydetti: “Bu güzel eserin yapımında büyük emek veren sevgili Hasan Özcan ve İzzet Özcan’a teşekkür ediyorum. Kadın sığınma evinden sosyal destek projelerine kadar pek çok hayır işine imza atan bu kıymetli aileye Muğla adına minnettarız. Allah onlara uzun ve sağlıklı ömürler versin. Yine bu yolda bizlere destek veren Valiliğimize, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına destek veren tüm kurumlara teşekkür ederim. ”

CHP Grup Başkanvekili Başarır: “Kurumlar Arası İşbirliğiyle Örnek Bir Yaşam Merkezi Hayata Geçti”

Açılış töreninde söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Hasan Özcan Yaşam Evi’nin örnek bir işbirliğiyle hayata geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün burada çok değerli bir projenin açılışındayız. Yaşını almış yurttaşlarımızın huzur bulacağı bu yaşam merkezinin ortaya çıkmasında birçok kurumun emeği var. Büyükşehir Belediyemiz arsayı tahsis etti, hayırsever Özcan Ailesi yapımını üstlendi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı destek sağladı. Bu proje, doğru işbirliğinin en somut örneklerinden biridir.”

“Türkiye’nin Çözülemeyecek Sorunu Yoktur”

Başarır, konuşmasında ortak aklın önemine vurgu yaparak, “Birlikte hareket ettiğimiz, vicdanı ve ortak aklı öncelediğimiz sürece Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Ülkemizin ciddi sorunları var ancak merkezi ve yerel yönetim el ele verdiğinde tüm zorluklar aşılır” dedi.

“Bu Eserler Kalıcıdır, Görevler Geçicidir”

Başarır, Özcan Ailesi’nin desteğine dikkat çekerek, “Bugün açtığımız tesis, toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği. Özcan Ailesi, daha önce kadın sığınma evi gibi önemli projelere de katkı sundu. Devlette ve belediyelerde görevler geçicidir; valiler, kaymakamlar, belediye başkanları değişir ama bu tür eserler kalır. Bizler de bu tesislerin sahibi gibi değil, hizmetkârı gibi davranmalıyız.” dedi.