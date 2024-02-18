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Murat Kurum: ''Elle yaptığınız kalp işaretiyle bu hizmetler yapılmaz''

Murat Kurum: ''Elle yaptığınız kalp işaretiyle bu hizmetler yapılmaz''
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar’da Nevmekan adlı mekana ziyarette bulundu.

Buradaki konuşmasında Yeniden İstanbul hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Murat Kurum, “Nerede olursa olsun, hangi kesimden olursa olsun, İstanbulluları asla yalnız bırakmayacağız.” dedi. Mevcut İBB yönetiminin İstanbul’un geleceğine yönelik herhangi bir hedefi ve projesi olmadığını belirten Kurum, “İstanbul'da İstanbul'un geleceğine dair bir adım atmadıkları gibi atanlara da engel olmak için çabalayan bir yönetim var.” ifadelerini kullandı.

Mevcut İBB yönetiminin seçim sürecini kirli ittifaklarla yönettiğinin altını çizerek, “Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun, kimlerle masaya otururlarsa otursunlar biz hep milletin masasında olacağız.” dedi. Basın açıklaması sonrası soruları yanıtlayan Murat Kurum, CHP ve DEM arasında kurulan kent uzlaşısı hakkında konuştu. Anketlerde geriye düşmesi sebebiyle mevcut yönetimin köşeye sıkıştığını ifade ederek, “Kiminle nasıl ittifak içerisinde olurumun derdiyle dertlenerek, kent uzlaşısı gibi farklı farklı gündemler getirerek bir çıkış arayışı içerisindeler. Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz. Bu ittifak kirli bir ittifaktır. Kent uzlaşısı adı altında yapmaya çalışıp, daha önce olduğu gibi masa etrafında kimin olduğunu bilmediğimiz, masanın altında kimlerin olduğunu bilmediğimiz, uzantılarının nerede olduğunu çok iyi bildiğimiz bir uzlaşmadan bahsediyorlar.” dedi.

Etiketler ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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