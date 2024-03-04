Murat Kurum: ''Maalesef İstanbul’umuz iş bilmez, beceriksiz ellerde''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ‘Kastamonu Hemşehri Buluşması’ programına katıldı.

Konuşmasında, İstanbul’da trafiğin çile haline geldiğini belirten Kurum, “Biz, Yavuz Sultan Selim Köprü’müzü yapmasaydık, Marmaray’ımızı yapmasaydık, Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığımız işleri yapmasaydık, çok daha vahim bir tabloyla karşılaşacaktık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bile karşı çıkanlar var. Maalesef bu anlayışın millete zerre kadar anlayışı yok, sadakati yok.” dedi.

Kurum, sözlerine mevcut İBB yönetiminin İstanbul’a hizmet belediyeciliği sunamadığını belirterek devam etti ve; “Bugün maalesef İstanbul’umuz iş bilmez ellerde, beceriksiz bir yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul’un maalesef 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Ama önümüzde İstanbul’umuzu yeniden emin ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var.” şeklinde konuştu.

Mevcut İBB Başkanının, AK Parti seçmenine yönelik söylediği sözlere tepki gösteren Kurum, “Yarı zamanlı CHP’li mevcut belediye başkanı çıkmış ne diyor biliyor musunuz? ‘Bir parmak eksilterek el sallayanları 31 Mart’ta özgürleştireceğiz.’ diyor. Bunların, tıpkı Genel Başkanları Özgür Efendi gibi, ağzından çıkanları kulakları duymuyor. Siz önce kendi Genel Başkanınız Özgür Efendi’yi özgürleştirin. Her zaman ki gibi kibirleri, akıllarının önüne geçmiş olacak ki; kalkıp milletimizle dalga geçiyorlar, milletimizi aşağılıyorlar.” dedi.