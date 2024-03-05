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Murat Kurum projelerinin maliyetini açıkladı

Murat Kurum projelerinin maliyetini açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ülke TV canlı yayınında soruları cevapladı.

Murat Kurum, CHP ve DEM Parti’nin 31 Mart’taki Yerel Seçimler için ‘kent uzlaşısı’ adı altında ittifak yaptığını söyledi. Cumhur İttifakı’nın çıkarlar üzerine kurulmadığını belirten Kurum, “Başak Demirtaş aday oldu, Kandil’den talimat geldi ve çekildi. 22 yerde kent uzlaşısı adı altında aday çıkarmadılar. Büyükşehir’de genel müdürlükler, daire başkanlıkları, daha önceki seçimlerde de  nasıl bakanlıklar dağıttılar. Cumhur İttifakı’mız var. Bizden böyle bir şey duydunuz mu, millet bizden böyle bir şey gördü mü? Bizim ilişkimiz 15 Temmuz’da canla, kanla kurulmuş bir ilişki.” şeklinde konuştu.

İstanbul’daki trafik sorununun ortadan kalkması için ilk 5 yılda metro hattının iki katına çıkartılacağını belirten Kurum, “Metrobüs kuyruğunda o manzarayı görsem ve ben belediye başkanı olsam utanırım, sokağa çıkamam. Yürüyen merdivenler bozuluyor. Bunların yaptığı gibi 230 kilometre sözü verip, 8 kilometre yaparak bu düzelmez. 65 kilometre diyorsa göstersin. Metro ihalelerini iptal ederek, bizim kaynağını bulduğumuz Sancaktepe’deki metro hattına hafriyat dökerek bu sorunu çözemezsin.” dedi.

Murat Kurum İstanbul’da beklenen deprem için hazırlık olunması gerektiğini de dile getirdi. Bilim insanlarının ‘dönüşüm şart’ sözlerini hatırlatan Kurum, “Tedbirlerimizi almalıyız. Deprem değil riskli bina öldürür. Deprem terörle mücadele kadar ülke gündeminde olmalı. Beka, milli güvenlik, ülkenin geleceği kadar kritik bir konu. Bu yüzden 650 bin konutu dönüştürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul için hazırladığı projelerin toplam maliyetinin 58 milyar dolar olduğunu belirten Murat Kurum, “Ben her şeyi hesapladım. Bütün vaatlerim 58 milyar dolar. İBB’nin her yeri zarar ediyor. Bunlar zarar etmeyecek. Üretecek, kâr edecek, vatandaşa faydalı olacak.” dedi.

 

Etiketler ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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