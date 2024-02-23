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  4. Murat Kurum'dan İmamoğlu'na ''650 bin konut'' yanıtı

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na ''650 bin konut'' yanıtı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Bağcılar’da miting düzenledi. İstanbullulara seslenen Kurum, ''Bugün kalplerimizi sevgiyle doldurdunuz. Bugün bu meydanı bir çiçek bahçesine çevirdiniz.'' dedi.

Kurum, kentsel dönüşüm projelerini hızla hayata geçireceklerini ve trafik çilesini bitireceklerini söyledi. Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, ‘’Şimdi çıkmışlar ‘İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik’ diyorlar. Siz israfı bitirip hizmeti getirmediniz. Siz israfı getirip, İstanbul’u bitirdiniz.’’ şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun ‘Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak?’ açıklamasına yanıt veren Kurum, ‘’Utanmadan sıkılmadan kahkahalar atarak ‘Murat Kurum 650 bin konutu nasıl yapacak?’ diyorlar. Ben buradan cevap veriyorum. Aslında şöyle biraz yanımda staj yapsan. Gelsen afetlerde yanımda olsan, başka yerlere gideceğine bunları öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki. Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları, biz kentsel dönüşüme harcayacağız. Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları, biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız.’’ sözleriyle buradan gelecek kaynakların 650 bin konutun yapımında kullanılacağının altını çizdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Bağcılar’da miting düzenledi. İstanbullulara seslenen Kurum, ''Bugün kalplerimizi sevgiyle doldurdunuz. Bugün bu meydanı bir çiçek bahçesine çevirdiniz.'' dedi.

Mevcut İBB yönetimi tarafından ‘İstanbul’un kirli bir pazarlık masası’na yatırıldığını vurgulayan Kurum, ‘’Fatih’in emaneti İstanbul; ‘Kandil Uzlaşısı’yla paylaşılmak istenmektedir. Her gün pazarlıklar yapılmakta; meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtılmaktadır. ‘Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur. Siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir.’’ diyerek CHP ile Dem Parti arasındaki ‘Kent Uzlaşısı’nı eleştirdi.

1 Nisan’dan itibaren İstanbul’da yükseliş dönemini başlatacaklarını söyleyen Kurum, ‘’Fatih’in emaneti, pazarlıklar kumpasından çıkarılacak. İstanbul ilelebet özgürlüğüne kavuşacak.’’ sözleri ile konuşmasını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Bağcılar’da miting düzenledi. İstanbullulara seslenen Kurum, ''Bugün kalplerimizi sevgiyle doldurdunuz. Bugün bu meydanı bir çiçek bahçesine çevirdiniz.'' dedi.

 

Etiketler murat kurum ekrem imamoğlu ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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