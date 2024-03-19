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Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuk oldu; canlı yayında soruları yanıtladı.

Murat Kurum, ‘Seçmen size neden oy versin?’ sorusuna, ‘’Vatandaşımız zor bir duruma düştüğünde tatile gitmeyeceğim. İstanbul bir afet yaşadığında kendi geleceğim için lokantalarda büyükelçilerle yemek yemeyeceğim. İstanbul’un sorunları varken başka gelecek peşinde koşmayacağım.’’ yanıtını verdi. 

Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili olarak, ‘’Önceliğimiz Kanal İstanbul değil, dolayısıyla önceliğimiz olmayan bir iş bizim gündemimizde değil. AK Parti’nin de, benim de, Cumhurbaşkanımızın da gündeminde değil.’’ dedi.

5 yıllık süreçte içme suyu yatırımlarını artıracaklarını söyleyen Kurum, “İstanbul’da çeşmeden su içemiyoruz, biz gelince vatandaşımızı çeşmeden su içeceği seviyeye getireceğiz. 5 yıllık süreçte bunu yapacağız.’’ şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi’nin tutumu ilgili olarak “Fatih Erbakan’ın tavrına şaşırıyoruz tabii.” diyen Kurum, “Biz Mayıs seçimlerinde Refah Partili kardeşlerimizle birlikte hareket ettik. YRP’li kardeşlerimizin de verecekleri oyun Kuran Kurslarımızı ‘Ortaçağ zihniyeti’ olarak tabir eden anlayışa mı, yoksa Ayasofya’nın zincirlerini kırıp ibadete açan anlayışa mı olduğunu net bir şekilde görerek hareket edeceğini düşünüyorum.’’ şeklinde konuştu.

Kurum, ‘imar affı’ sorusunu imar barışı olarak düzeltti, “Biz imar affı ile ilgili bir işlem yapmadık. İmar barışı ne demek? Vatandaşımızın elektrik, su, doğalgazını alamamış ve bu mülkiyetini teminat gösterememesi sorununu ortadan kaldırmak için yapılmış bir düzenlemedir. Barıştır, af değildir.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine her türlü desteği verdiğini belirten Kurum, “Cumhurbaşkanımızla birlikte 24 Mart’ta Atatürk Havalimanı’nda ‘Yeniden İstanbul’ mitingi yapacağız. 31 Mart’ın provasını yaşayacağımız güzel bir miting olacak. Cumhurbaşkanımız sağ olsun, her türlü desteği veriyor. İstanbul’daki toplantılara, mitinglere katılıyor.’’ sözlerini kullandı.

 

Etiketler ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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