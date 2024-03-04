  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Murat Kurum'dan Sultanbeyli'ye müjde

Murat Kurum'dan Sultanbeyli'ye müjde

Murat Kurum'dan Sultanbeyli'ye müjde
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultanbeyli mitinginde vatandaşlara seslendi. Meydandaki kalabalığın 31 Mart seçimlerinde zaferi müjdelediğini söyleyen Kurum, ''Bu meydan; 'Reklam belediyeciliği değil, Gerçek Belediyecilik' diyor.'' dedi.

1 Nisan’dan itibaren Sultanbeyli için dev yatırımları hızlıca başlatacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, “Sultanbeyli-Kurtköy-Sabiha Gökçen ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Yenidoğan Hattımızı yapacağız. Ve yine Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattımızı hızlıca yapacağız. Yeni bağlantı yolları ve kavşaklarla Sultanbeyli’mizde trafik çilesini bitireceğiz.” şeklinde konuştu.

Gençlere yönelik projelerine de değinen Murat Kurum, “Sultanbeyli’mizde sizlere artık tüm branşların olduğu devasa bir spor merkezi yapacağız. Futbol sahamız ve spor salonumuzu gençlerimizin hizmetine sunacağız. Mecidiye Mahallemizdeki mesire alanımızı da gençlik merkezine dönüştürecek, sizlerin tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağız.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultanbeyli mitinginde vatandaşlara seslendi. Meydandaki kalabalığın 31 Mart seçimlerinde zaferi müjdelediğini söyleyen Kurum, ''Bu meydan; 'Reklam belediyeciliği değil, Gerçek Belediyecilik' diyor.'' dedi.

 

Etiketler ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kırmızılar içindeki Hadise kıyafetine sığamadı Kırmızılar içindeki Hadise kıyafetine sığamadı Bankalardan otomatik ödeme talimatlarına dev zam Bankalardan otomatik ödeme talimatlarına dev zam İşte Türkiye'yi bekleyen acı tablo: ''Hepsi kullanılmaz hale gelecek'' İşte Türkiye'yi bekleyen acı tablo: ''Hepsi kullanılmaz hale gelecek'' İstanbul'da eli silahlı liseli akran dehşeti kamerada İstanbul'da eli silahlı liseli akran dehşeti kamerada Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı Dolar ve altından yeni bir rekor daha Dolar ve altından yeni bir rekor daha Enflasyon sonrası memur ve emeklinin zammı belli oldu Enflasyon sonrası memur ve emeklinin zammı belli oldu Akaryakıt fiyatlarını vuracak bir karar daha Akaryakıt fiyatlarını vuracak bir karar daha Marmara Denizi'nde çifte kabus: Deniz turuncuya büründü; denizanaları istila etti Marmara Denizi'nde çifte kabus: Deniz turuncuya büründü; denizanaları istila etti Araç sahipleri dikkat: Depoları doldurun, bu gece zam var! Araç sahipleri dikkat: Depoları doldurun, bu gece zam var!