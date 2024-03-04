Murat Kurum'dan Sultanbeyli'ye müjde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultanbeyli mitinginde vatandaşlara seslendi. Meydandaki kalabalığın 31 Mart seçimlerinde zaferi müjdelediğini söyleyen Kurum, ''Bu meydan; 'Reklam belediyeciliği değil, Gerçek Belediyecilik' diyor.'' dedi.

1 Nisan’dan itibaren Sultanbeyli için dev yatırımları hızlıca başlatacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, “Sultanbeyli-Kurtköy-Sabiha Gökçen ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Yenidoğan Hattımızı yapacağız. Ve yine Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattımızı hızlıca yapacağız. Yeni bağlantı yolları ve kavşaklarla Sultanbeyli’mizde trafik çilesini bitireceğiz.” şeklinde konuştu.

Gençlere yönelik projelerine de değinen Murat Kurum, “Sultanbeyli’mizde sizlere artık tüm branşların olduğu devasa bir spor merkezi yapacağız. Futbol sahamız ve spor salonumuzu gençlerimizin hizmetine sunacağız. Mecidiye Mahallemizdeki mesire alanımızı da gençlik merkezine dönüştürecek, sizlerin tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağız.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.