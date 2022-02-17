Murat Ongun'dan imalı tepki: ''İstanbullular yarın güne zenginleşerek başlayacak''

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İSKİ'nin zam talebinin reddine tepki gösterdi: "İstanbullular güne zenginleşerek başlayacak. Çünkü elektriğe yüzde 288 AK Parti, İstanbul’da İSKİ’ye yüzde 0 artış önerdi."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da su fiyatına kademelere göre yüzde 50, yüzde 60 ile yüzde 80 oranında zam yapılması teklifinin reddedilmesine tepki gösterdi.

İBB Meclisi'nde yapılan görüşmelerde İSKİ'nin zam talebine karşılık, AKP yüzde 25 zam teklifi getirmişti. Oylamada İSKİ'nin zam talebi reddedilmiş ve AKP'nin de teklifini çekmesiyle su fiyatı aynı kalmıştı. İBB, elektriğe yapılan zammın maliyetleri artırdığını belirterek su fiyatında artış yapılmasını istiyor.

Twitter hesabından açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbullular yarın güne zenginleşerek başlayacak. Çünkü; elektriğe yüzde 288, mazota yüzde 135, doğalgaza yüzde 102 zam yapılırken, AK Parti, İstanbul’da İSKİ’ye yüzde 0 artış önerdi. Alkışlıyoruz???????????? Darısı tüm zamların başına" ifadelerini kullandı.