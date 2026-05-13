Muratpaşa’da Engelliler Haftası’na özel pasta şenliği
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli bireyler için pasta şenliği düzenlendi. Etkinlikte özel gereksinimli bireyler, gönüllüler ve gastronomi öğrencileriyle birlikte kuru pasta ve pizza hazırladı.

Engelsiz Yaşam Derneği, Tüm Aşçılar ve Mutfak Sanatları Derneği, Sümer Ezgü Sanat Derneği ve Antalya Bilim Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinin yer aldığı etkinliğe Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş ile CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran da katıldı.

AYNI TEZGAHI PAYLAŞTILAR

Başkan Vekili Keleş ve İlçe Başkanı Kıran, etkinlik boyunca takım liderliği yaparak özel gereksinimli bireylerle aynı tezgahta çalıştı. Hamur hazırlanmasından pizzaların süslenmesine kadar tüm aşamalarda çocuklara eşlik eden Keleş ve Kıran, pişirme süreçlerinde de destek verdi. Etkinlik boyunca sıcak ve samimi görüntüler ortaya çıktı. Antalya Bilim Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri de her tezgahta görev alarak çocuklara destek verdi.

GASTRONOMİ ÖĞRENCİLERİNDEN DESTEK

Antalya Bilim Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinden Sena Canpeş, özel gereksinimli bireylerle pasta ve pizza hazırlamanın kendileri için çok anlamlı bir deneyim olduğunu söyledi. Daha önce benzer etkinliklerde yer aldığını belirten Canpeş, bu kez çok daha yakın iletişim kurduklarını belirterek,  “Onlarla kaynaşıyoruz, unutulmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Bu kadar iç içe olduğumuz bir deneyim yaşamamıştık. Bu ilk oldu” diye konuştu.

Etkinliğe katılan özel gereksinimli Mehmetcan Bilgin de arkadaşlarıyla birlikte pasta ve pizza yaptıklarını belirterek, etkinlik boyunca çok eğlendiklerini söyledi.

SOSYAL ETKİNLİKLER ÖZGÜVEN AŞILIYOR

Otistik bir çocuk babası olan Ali Yaşar Kırbaş ise ritim dersleri, mutfak atölyeleri, konserler ve farklı etkinliklere katıldıklarını belirterek, “Bu tip etkinliklere katıldıkça kendine güveni geliyor. Otistik bireylerin en büyük dezavantajı sosyallikten uzak olmaları. Kendilerini kapatıyorlar, kendi dünyaları oluyor. Burada o sosyalliği sağlamaya çalışıyoruz. Olumlu sonuçlanıyor” diye konuştu.

