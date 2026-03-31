Muratpaşa’dan Anadolu ezgileri

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri üyeleri “Anadolu’dan Toroslara” isimli Türk Halk Müziği konserinde sahne aldı. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte üyeler, seslendirdikleri türkülerle dinleyicilerden tam not aldı.

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri tarafından hazırlanan “Anadolu’dan Toroslara” isimli Türk Halk Müziği konseri, yoğun katılımla gerçekleşti. Anadolu’nun farklı yörelerinden derlenen türkülerle sahneye çıkan yaşlı evleri üyeleri, performanslarıyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konserde, hem hüzünlü hem de neşeli ezgiler seslendirilirken, Karadeniz’den İç Anadolu’ya uzanan geniş bir repertuvara yer verildi. Katılımcılar, hafızalara kazınmış eserlerle hem geçmişe yolculuk yaptı hem de türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği yaşlı evleri projesi, yalnızca bir yaşam alanı olmanın ötesine geçerek, üyelerinin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle aktif bir yaşam sürmelerine olanak tanıyor. Bu tür etkinlikler, yaş almış bireylerin üretkenliğini desteklerken, toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor.