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Muratpaşa’dan öğrencilere ‘okul menüsü’ desteği

Muratpaşa’dan öğrencilere ‘okul menüsü’ desteği
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yeni eğitim-öğretim yılında da devam edecek olan ‘okul menüsü’ programı için başvurular 16 Eylül’de başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin öğrencilere yönelik bir öğün sağlıklı ve dengeli beslenme paketi olan ‘okul menüsü’ programı bu yıl da devam edecek. Belediyenin 2022’nin aralık ayında öğrencilere yönelik başlattığı yemek desteği geçen eğitim yılında 538 hanede toplam 879 öğrenciye ulaştı. Eğitim yılı boyunca 112 bin 530 adet okul menüsü öğrencilerin evlerine tek tek dağıtıldı.

Belediye aşevince hazırlanan okul menüsü yiyeceklerinin kalori dengesi çocukların günlük olarak karşılaması gereken vitamin, protein, karbonhidrat, yağ dengesine uygun olarak diyetisyenler tarafından belirleniyor. Aşevi ekipleri tarafından bir gün önceden ev ev dağıtılıyor. Başvuruların 16 Eylül’de başlayacağı program olarak belediyede sosyal yardım dosyası bulunan, daha önce sosyal yardım almış ve almaya devam eden ailelerin ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarını kapsıyor.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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