Sarıyer’de Sürdürülebilirlik İçin Plastiksiz İstanbul Dereleri Projesi Tanıtım Toplantısı

İstanbul Boğaz Belediyeler Birliği’nin Avrupa Birliği destekli ilk projesi olma özelliği taşıyan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile İO Çevre Çözümleri iş birliği ile başlatılan “Sürdürülebilirlik İçin Plastiksiz İstanbul Dereleri” projesi tanıtım toplantısı Sarıyer Belediyesi ev sahipliği yaptı.

İstanbul’daki derelerde mezo ve makro plastik kirliliğinin tespit edilmesi, biyoçeşitliliğin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine yönelik artırılması hedeflenen projenin tanıtım toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Sarıyer Belediye Başkanı ve İstanbul Boğaz Belediyeler Birliği Başkan Vekili M. Oktay Aksu, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, İO Çevre Çözümleri adına Prof. Dr. Ayşegül Tanık, başkonsoloslar, diplomatik temsilciler, il ve ilçe meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, akademisyenler ve İstanbul ve Sarıyer Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve muhtarlar katıldı.

İstanbul Boğaz Belediyeler Birliği koordinasyonunda; Sarıyer Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi ile İO Çevre Çözümleri ile İstanbul’un derelerinde ve boğaz çevresinde kirliliğin azaltılması, biyoçeşitliliğin korunması doğal yaşamın sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısında paydaş kurumların temsilcileri birer konuşma gerçekleştirdiler.

“SU KÜLTÜRÜ BİLİNCİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAMIZ GEREKİYOR”

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi adına söz alan Prof. Dr. Meriç Albay, temel amaçlarının denizlerin ve derelerin kirliliğinin önlenmesine yönelik bir farkındalık yaratmak olduğun belirterek, “Dere ve deniz kirliliği ile ilgili çeşitli ilçelerden örnekler aldık. Bu örneklerden elde ettiğimiz verilerle özellikle plastik kirliliğine karşı çözüm yolları geliştirdik. Toplumu bu konuda ikna etmek ve plastik atıkların doğaya karışmasını önlemek istiyoruz. Avrupa’daki iyi uygulamaları Türkiye’ye taşıyarak derelerimizde, sahillerimizde fark yaratmak için çalışıyoruz” dedi. Uzun süredir çevre verileri üzerinde çalışmalar yaptıkları belirten Albay, “Su kültürü oluşturmuş bir toplum değiliz, bu bilinci güçlendirmemiz gerekiyor. Çocuklara yönelik etkinliklerle kalıcı bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Akademisyenlerimiz, belediyelerimiz ve gönüllülerin işbirliğiyle yürütülecek olan bu projenin sonuçlarını toplumun tüm kesimleriyle paylaşarak elimizdeki değerleri ve doğayı disiplinli bir şekilde korumamız gerektiğini anlatacağız. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Ayşen Erdinçler ise İBB olarak İstanbul Boğaz Belediyeler Birliği’nin yürüttüğü AB destekli böyle bir projede yer almaktan onur duyduklarını belirtti. İO Çevre Çözümleri adına Prof. Ayşegül Tanık, bir özel sektör oluşumu olan İO olarak böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, katkı sunan herkese teşekkür etti.

BAŞKAN AKSU: BU PROJE YERELDEN EVRENSELE DOĞRU YOL ALACAK

İklim değişikliğinin artık geleceğin değil, bugünün meselesi olduğunu vurgulayan Sarıyer Belediye Başkanı ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkan Vekili M. Oktay Aksu ise yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Sularımız kirlenirken, doğanın dengesi bozulurken biz yerel yöneticilere, bilim insanlarına ve topluma düşen görev her zamankinden daha büyük. İstanbul Boğazı, sadece iki kıtayı değil, milyonlarca yaşamı birbirine bağlayan bir ekosistemdir. İşte bu yüzden, “İstanbul Derelerinde Plastik Kirliliğine Karşı Yenilikçi ve Katılımcı Çözüm Girişimi” projesi, bizim için yalnızca bir çevre projesi değil; yaşanabilir bir gelecek için ortak iradenin sembolüdür. Bu proje, İstanbul Boğaz Belediyeler Birliği’nin Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü ilk proje olma özelliğini taşıyor. Avrupa Birliği’nin INSPIRE programından ilham alınarak geliştirilen bu girişim, yerelden evrensele uzanan bir çözüm modelidir. Bu süreçte birlikte çalıştığımız çok kıymetli paydaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ve İO Çevre Çözümleri Merkezi ile birlikte çalışıyoruz. Her biri, bilgi ve deneyimiyle projemizi daha güçlü ve daha kalıcı hale getiriyor. Kendilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

“DERELERİMİZİ VE NEHİRLERİMİZ KORUMAK GELECEĞİMİZİ KORUMAKTIR”

Bu proje sadece plastik atıkların toplanmasını değil, aynı zamanda yerel yönetimlerin, akademinin, özel sektörün ve toplumun aynı masa etrafında buluşmasını hedefliyor. Çünkü biliyoruz ki, sürdürülebilir bir geleceğin yolu birlikte düşünmekten, birlikte üretmekten geçiyor. Biz, İstanbul Boğaz Belediyeler Birliği olarak bu ortaklığın hem koordinatörü hem de kalbinde yer alan bir yerel yönetim hareketiyiz. Derelerimizi ve nehirlerimizi korumak, aslında geleceğimizi korumaktır.

Bugün attığımız bu adım, yalnızca İstanbul’un değil, tüm kentlerin doğayla daha uyumlu bir yaşama yönelmesi için örnek olacaktır. Sözlerimi tamamlarken, bu projede emeği geçen tüm paydaş kurumlara, akademisyenlere ve çevre adına sorumluluk üstlenen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği’ne, böylesine önemli bir projeye destek verdikleri için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım: Derelerimizi korumak, hayatı korumaktır. Birlikte düşünürsek, birlikte çalışırsak, birlikte başarırız.