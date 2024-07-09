Sarıyer'de Yazın Sanat Atölyeleri kapılarını açtı

Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Yazın Sanat Atölyeleri yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmek ve kültür sanat alanında yeteneklerini ortaya çıkarmak isteyen çocuklar için kapılarını açtı.

Yaz tatilinde çocuklara ücretsiz kültür - sanat eğitimi vermeye devam eden Sarıyer Belediyesi Yazın Sanat Atölyeleri, 7-14 yaş arasındaki çocuklara sanatla iç içe bir yaz tatili imkanı sunuyor. Bale, halay, horon, çocuklar için felsefe, piyano, resim, roman, yaratıcı drama, yaratıcı yazma ve zeybek olmak üzere toplam 10 branşta 348 kursiyerin eğitim gördüğü kurslarla çocuklar hem eğleniyor hem yeteneklerini keşfediyor. Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi ve Büyükdere Mehmet İhsan Yalçın Kütüphanesi’nde haftanın beş günü yapılan dersler bir ay boyunca devam edecek.

MÜTHİŞ BİR FIRSAT

Yazın Sanat Atölyeleri piyano eğitmeni Burçin Vural sanatın çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklediğini söyleyerek “Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği yazın sanat kursları devam ediyor. Bu çalışmaları Sarıyer Belediyesi’nin okul tatilinde öğrencilere kendilerini geliştirebilmesi için sağladığı önemli ve müthiş bir fırsat olarak değerlendiriyorum.” dedi. Yaratıcı yazma atölyesine katılan Hümeyra Mine Bayraktar, “Ben evde çok yazı yazarım. Yazı yazmayı çok severim. Kitap okurum. Buraya da yazmayı daha çok öğrenmek için geldim” dedi.



Resim dersi öğrencisi Zeynep Eylül Külünk ise, “ 3 ya da 4 yaşında resim yapmaya başladığını ifade ederek, “Resme ilgim çok ve resim yapmayı çok seviyorum. İleride tasarımcı olacağım” diye konuştu. Piyano öğrencisi Ata Berk Can, “ Okullar bitince piyano konseri vermiştik. O piyano konserinden sonra annem hem piyano yeteneğimi güçlendirmek için hem de daha hazırlıklı olayım diye beni buraya yazdırdı. Burası da çok güzel, sanata ilgi duyan herkese buraya gelip kendilerini geliştirmeyi öneririm”.