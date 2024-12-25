  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Üsküdar’da ''Anne Destek Programı'' başlıyor

Üsküdar’da ''Anne Destek Programı'' başlıyor

Üsküdar’da ''Anne Destek Programı'' başlıyor
Güncelleme:

Üsküdar Belediyesi tarafından Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle, 3-6 yaş arası çocuk sahibi anneler için farkındalık oluşturmayı ve ebeveynlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan "Anne Destek Programı” hayata geçiyor.

Üsküdar Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi’nde düzenlenecek eğitim programı, 2025 yılının Ocak ile Mayıs ayları arasında yapılacak. Eğitime katılmak için başvurular 20 Ocak 2025 Pazartesi gününe kadar devam edecek. 3-6 yaş grubunda çocuğu bulunan anneler için özel olarak hazırlanan programa katılım tamamen ücretsiz olup program sınırlı kontenjanla düzenleniyor.

Anne Destek Programı, çocukların sağlıklı gelişim süreçlerine katkıda bulunmayı, annelerin çocuklarıyla daha etkili bir iletişim kurmasını ve pozitif davranış modelleri geliştirmesini hedefliyor.

Eğitim programında; çocuğun gelişiminin desteklenmesi, zorlayıcı davranışların önlenmesi ve anne-çocuk arasındaki bağın güçlendirilmesi gibi önemli konular da ele alınacak.

Program, haftada bir gün, 2.5 saatlik seanslar şeklinde toplam 15 hafta sürecek. Eğitimler, perşembe günleri yapılacak. Başvuru ve detaylı bilgi için Üsküdar Belediyesi’ni resmi web adresinden yayınlandı.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gelin Evi yarışmacısından asgari ücret zammı depremine ara verdiren hamle Gelin Evi yarışmacısından asgari ücret zammı depremine ara verdiren hamle AK Parti'ye katılacak milletvekilleri belli oldu! İşte o isimler... AK Parti'ye katılacak milletvekilleri belli oldu! İşte o isimler... Erdoğan'a küfürlü asgari ücret yanıtına gözaltı Erdoğan'a küfürlü asgari ücret yanıtına gözaltı Sürekli arıza yapan 0 km motosikletini bayinin önünde ateşe verdi Sürekli arıza yapan 0 km motosikletini bayinin önünde ateşe verdi Erdoğan asgari ücrete ek zam tartışmalarına noktayı koydu Erdoğan asgari ücrete ek zam tartışmalarına noktayı koydu Son seçim anketinde partilerin oy oranlarındaki değişim ortaya çıktı Son seçim anketinde partilerin oy oranlarındaki değişim ortaya çıktı Okul servisi ile tır çarpıştı... 8 öğrencinin durumu ağır ağır Okul servisi ile tır çarpıştı... 8 öğrencinin durumu ağır ağır Asgari ücretliden sonra emekli ve memur da hayal kırıklığına uğrayacak Asgari ücretliden sonra emekli ve memur da hayal kırıklığına uğrayacak Üç kuruşluk asgari ücret zammını A Haber bile beğenmedi! Üç kuruşluk asgari ücret zammını A Haber bile beğenmedi! Türkiye'de en çok kazanan meslekler açıklandı Türkiye'de en çok kazanan meslekler açıklandı
Beklentinin altında kalan asgari ücret için ekonomistler ne dedi Beklentinin altında kalan asgari ücret için ekonomistler ne dedi Esad'sız Suriye'den ilginç normalleşme manzaraları Esad'sız Suriye'den ilginç normalleşme manzaraları Üç kuruşluk asgari ücret zammı sonrası uzman isim 2025 emekli maaş zammını açıkladı Üç kuruşluk asgari ücret zammı sonrası uzman isim 2025 emekli maaş zammını açıkladı Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem Lise öğrencisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis cezası Lise öğrencisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis cezası Güzel oyuncudan rol arkadaşına cinsel taciz davası! Güzel oyuncudan rol arkadaşına cinsel taciz davası! Bankalarda para yatırma işlemlerine ''paranın kaynağı'' zorunluluğu başlıyor Bankalarda para yatırma işlemlerine ''paranın kaynağı'' zorunluluğu başlıyor Yüzde 30'luk zam sonrası bakanlıktan işletmelere asgari ücret uyarısı Yüzde 30'luk zam sonrası bakanlıktan işletmelere asgari ücret uyarısı Türkiye'nin çay tiryakisi illeri açıklandı: Birinci sıradaki ile çok şaşıracaksınız Türkiye'nin çay tiryakisi illeri açıklandı: Birinci sıradaki ile çok şaşıracaksınız Türkiye'nin en uzun süren tapu davasından karar çıktı Türkiye'nin en uzun süren tapu davasından karar çıktı