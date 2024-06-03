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Üsküdar’’da çevre dostu yaşam için kıtalar arası bisiklet gezisi

Üsküdar’’da çevre dostu yaşam için kıtalar arası bisiklet gezisi
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“5 Haziran Dünya Çevre Günü” kapsamında Üsküdar Belediyesi, Şişli Belediyesi, Türkiye Bisikletliler Derneği ve Trafikte Ortak Akıl Derneği’nin iş birliğiyle “Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi” düzenlendi

Üsküdar Belediyesi, Şişli Belediyesi, Türkiye Bisikletliler Derneği ve Trafikte Ortak Akıl Derneği’nin (TRAP) iş birliği ile “Kıtalar Arası bisiklet Gezisi” gerçekleştirildi.

 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Türkiye Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz ve TRAP Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Şişli Mecidiyeköy’den başlayan bisiklet gezisinin startını verdi. 

 Şişli’den başladıkları tura 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçerek Üsküdar Harem durağına kadar 15 kilometrelik parkurda pedal çeviren bisiklet tutkunları renkli görüntüler oluşturdu.

 Sürdürülebilir, doğa ile uyumlu daha temiz, daha yeşil ve çevre dostu bir yaşama dikkat çekmek için gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 2 bin bisiklet tutkunu katıldı. Bisiklet tutkunları tura katılabilme şartı olarak yanlarında ambalaj atığı getirdi.

 Bisiklet kullanımının da teşvik edildiği etkinlikte, sağlıklı yaşam, çevresel faktörlerin iyileştirilmesi, araç trafiğinin azaltılması ile karbon salınımının azaltılarak hava kalitesinin de iyileştirilmesine de dikkat çekildi.

 

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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