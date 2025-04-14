Üsküdar'da ''Mini Fest 2'' coşkusu: Çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi

Üsküdar Belediyesi tarafından çocuklar ve gençlerin günlük yaşamlarına neşe katmak ve yaratıcı etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen “Mini Fest 2” Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katıldığı organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

İlki geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 bin çocuk ve gencin katılımıyla büyük ilgi gören Mini Fest’in ikincisinde de yine çocuklar ve aileleri etkinlik alanına akın etti.

Gün boyu süren etkinlikte çocuklar ve gençler; farklı atölye çalışmaları, dans ve köpük gösterileri, oyun parkurları, balon şovları, film gösterimleri, masal anlatımları ve kukla performanslarıyla hem eğlendi hem de öğrendi. Etkinlik alanında eğlenceli sosyal alanlar da oluşturuldu.

Çocukların yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılanan Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, yaptığı konuşmada “Bugün, çocuklarımız için unutulmaz bir gün olması dileğiyle; film ve masal gösterimlerinden kukla ve dans saatlerine, balon gösterilerinden tam 112 farklı atölyeye kadar dopdolu bir program hazırladık. Umuyorum ki tüm bu etkinlikler, onların dünyasında güzel bir iz bırakır, neşelerine neşe katar.” dedi.

Çocukların gelişimine verdikleri önemi dile getiren Dedetaş, “Üsküdar Belediyesi olarak çocuklarımızın sadece eğlenmesini değil, aynı zamanda gelişimini de önemsiyoruz. Minifest’te yer verdiğimiz resimden el sanatlarına, boyamadan tasarıma uzanan geniş atölye yelpazemizle onların hayal gücünü desteklemeyi, yeteneklerini keşfetmelerine katkı sunmayı amaçladık.” diye konuştu.

Etkinliğe ev sahipliği Bağlarbaşı Kültür Merkezi ile ilgili önemli bir duyuru yapan Başkan Dedetaş, “Bugün Minifest’e ev sahipliği yapan Bağlarbaşı Kültür Merkezimizi, geçirdiği tadilat süreciyle yepyeni bir çehreye kavuşturduk. Bu değerli mekanımızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Açılış törenimizde Üsküdar Çocuk Koromuz da sahne alacak, tüm komşularımı açılış törenimize davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Etkinlik alanında, çocuklara özel olarak hazırlanan “Gezgin Oyun Parkı” da minik ziyaretçilerle buluşurken, etkinlik boyunca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.