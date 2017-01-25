BORDO BERELİLER, ŞEHİTLERİN İNTİKAMINI ALDI !

Bordo Bereliler, şehitlerin intikamını aldı !

El Bab'da 20 Ocak günü 5 asker şehit olurken, 9 askerimiz de yaralanmıştı. Bordo Bereliler, nefes kesen bir operasyonla saldırı talimatını veren DEAŞ emirini kıskıvrak yakaladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Tarih 20 Ocak 2017. Saat: 13.40. Yer El-Bab’a giden Bzagah ile Kabbasin arasındaki yol. Bölgede arama tarama faaliyetleri yapan komandoların üstüne doğru hızla gelen zırhlı araç, askerlerin ateş açmasına rağmen durdurulamadı ve bomba yüklü araç büyük bir gürültü ile patladı. Yaşanan olay sonucunda 5 asker; uzman onbaşılar Emre Doruk, Bahattin Bakır, Selim Topal, uzman onbaşılar Ramazan Taşkın ve Mete Can şehit olurken 9 asker ise yaralandı.

F-16’lar havalandı

Vatan gazetesinin haberine göre, Patlamanın ardından TSK tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. F-16’lar tarafından bölgede tespit edilen DEAŞ noktalarına bombalar yağdırıldı. Karadan ise obüsler ile bölge cehenneme döndürüldü. Toplam 21 hava akını sonucunda 46 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilirken 16 terörist de yaralandı.

son-dakika-bordo-bereliler-o-teroristi-yakalayip-turkiye-ye-getirdi-8421366.jpeg

İstihrabarat çalışması

Olaydan hemen sonra bomba yüklü aracı DEAŞ’lı Ebu Musab’ın kullandığı, canlı bombanın zırhlandırılmış bomba yüklü araç ile Türk askerlerini hedef seçtiği ortaya çıktı. Bölgede yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda ise saldırı emrinin DEAŞ emiri de tespit edildi. Failin saptanmasından sonra ise sıra yerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına geldi.

DEAŞ emirinin yeri istihbarat çalışmaları sonucunda 48 saatte tespit edildi. Tespit edilmesinden sonra operasyon için düğmeye basıldı. Operasyan için TSK’nın gözbebeği olan Özel Kuvvetler Birliği, nam-ı diğer borde bereliler görevlendirildi. 22 Ocak günü İHA’ların da desteğiyle başlayan operasyonda 5 askerin şehit 9 askerin de yaralanmasına neden olan emri veren DEAŞ emirine operasyon düzenlendi. Baskın şeklinde gerçekleştirilen operasyon harekat merkezinden de canlı olarak izlendi. Terör eyleminin emrini veren emir ise kıskırak ve sağ olarak yakalandı. Emirin sorgulanmasına ise 2 gün önce başlandı

Vatan
1269
Yozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan tepkisiYozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan tepkisi
HÜDA PAR referandum oyunu belli ettiHÜDA PAR referandum oyunu belli etti
FETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliyeFETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye
Ünlü modellerin fotoğrafı sosyal medyayı salladıÜnlü modellerin fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Trump’ın ikinci görüşmesi darbeci Sisi’yleTrump’ın ikinci görüşmesi darbeci Sisi’yle
Kız öğrenciyle aşk iddiası pahalıya patladıKız öğrenciyle aşk iddiası pahalıya patladı
Şii lider resti çekti: "Savaş olur"Şii lider resti çekti: "Savaş olur"
Batman'da PKK'nın silahları bulundu !Batman'da PKK'nın silahları bulundu !
Cenaze töreninde tuhaf olayCenaze töreninde tuhaf olay
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS