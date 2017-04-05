GENAR'ın referandum anket sonuçları

Referanduma sayılı günler kala son ankette çok çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Seçimin kaderini belirleyecek olan kararsız seçmenin sayısı düştü.

İşte GENAR'ın sahibi İhsan Aktaş'ın kamuoyuyla paylaştığı son anket çalışması:

Mart ayında referandum konusuna mesafeli yaklaşan seçmen giderek ısınmaya başladı. Meydanlarda bu heyecanı hissedebiliyorsunuz. Kararsızların oranı %4-5'e kadar geriledi. Bu kararsız kitlenin önemli bir kısmının sandığa gitmeyeceğini düşünebiliriz.

MARMARA'DA 'EVET' BİRKAÇ PUAN FARKLA ÖNDE

Marmara'da il il farkediyor. İstanbul'da son 15 günde Evet'in 2 puanlık yükselişi var. Bu ilde 'Evet'in birkaç puan önde olduğunu söyleyebiliriz. Trakya'da MHP'li seçmenin tavrı önemli. Bursa'da ise 'Evet' çok güçlü. Marmara'da "Evet'in önde olduğu bir tablo var. Ama bu fark çok açık değil.

AKDENİZ'DE KIRAN KIRANA BİR MÜCADELE

Akdeniz'de başa baş bir mücadele var. MHP oyları belirleyici olacak. İç kesimlerden gelen oylar 'Evet' yönünde. Sahillerde başabaş bir görüntü var.

KARADENİZ'DE ÇOK GÜÇLÜ BİR EVET BEKLİYORUZ

Karadeniz'de 1 Kasım seçimlerinde rekor oy elde etti. Karadeniz'deki milliyetçi oyların 'Evet'e yakın olduğunu söyleyebiliriz. %65'in üzerinde bir Evet oranı sürpriz olmaz.

EGE'DE İZMİR ETKİSİYLE 'HAYIR' ÖNDE

Ege'de İzmir'in etkisi çok belirleyici. AK Parti bu bölgede en güçlü olduğu dönemlerden birini yaşıyor. Ama yine de bu yükseliş 'Evet'in önde çıkması için yeterli değil.

DOĞU ANADOLU'DA 'EVET'%60'IN ÜZERİNDE

Doğu Anadolu'nin refleksleri İç Anadolu ve Karadeniz ile aynı. Doğu Anadolu'da bu oran %60'ın üzerinde 'Evet" beklemek sürpriz olmaz.

GÜNEYDOĞU SÜRPRİZLERE ÇOK AÇIK

Güneydoğu en çok tartışılan bölge. HDP'nin baskın olduğu iller ve AK Parti'nin yüksek oy aldığı şehirler var. Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır mitingi çok iyi geçti. Sandığa gitmeyecek 'Hayır'cı bir profilden de bahsediliyor. Güneydoğu çok muğlak bir bölge. PKK'nın baskısı ortadan kalktığı ve 7 Haziran'daki gücünün olmadığını biliyoruz. Güneydoğu'da süpriz sonuçlara açık olmak gerekir.

TÜRKİYE GENELİNDE 'EVET' ORANI %54. YÜKSELİŞ İBRESİ EVET YÖNÜNDE

Türkiye genelinde başladığımız günden beri 'Evet'ler hep önde çıktı. Henüz paylaşmadığımız yapılan son kamuoyu araştırması %54 'evet' çıktı. Son 10 günde 'Evet' yönünde bir artış görünüyor. Bu hava devam ederse güçlü bir evet çıkacaktır. Seçim yaklaştıkça seçmen daha rasyonel düşünmeye başlayacak. Hayır'ın vadettiği bir şey olmadığı propaganda çalışmalarında ve TV tartışmalarında gördük.

Sabah