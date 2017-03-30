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TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı ! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de TIR ile otomobilin çarpışması sonucsu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Kayseri'nin Develi ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi İlçesine bağlı Çayırözü Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında İrfan Y. yönetimindeki 38 UK 630 otomobil ile karşı şeritten gelen A.F. yönetimdeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobil sürücü İrfan Y. (62) ve eşi Ayşe Y. (58) hayatını kaybederken, tır sürücüsü ve araç içerisinde bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı ! Ölü ve yaralılar var

İHA
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