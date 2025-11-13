Türkiye Genelinde Uygun Fiyatlı Sıfır ve 2. El Raf Sistemleri – Ertaş Raf Sistemleri Güvencesiyle

Depolama alanlarını düzenlemek, ürünleri güvenle istiflemek ve alan verimliliğini artırmak isteyen işletmeler için doğru raf sistemi seçimi büyük önem taşır.

Türkiye’nin önde gelen raf üreticilerinden Ertaş Raf Sistemleri, sıfır ve 2. el raf sistemleriyle her sektöre uygun çözümler sunarak, ülke genelinde güvenin simgesi haline gelmiştir.

🏭 Kocaeli / Çayırova Merkezli, Türkiye’nin Her Noktasına Teslimat

Ertaş Raf Sistemleri’nin üretim merkezi Kocaeli’nin Çayırova ilçesindedir.

Buradan sadece Marmara değil, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerine düzenli sevkiyat yapılmaktadır.

Firma, güçlü üretim altyapısı ve profesyonel lojistik ağı sayesinde Türkiye’nin her iline hızlı teslimat ve montaj hizmeti sunmaktadır.

🔹 “Kaliteli üretim, uygun fiyat, hızlı teslimat” anlayışıyla Ertaş Raf Sistemleri, Türkiye genelinde binlerce işletmenin güvenilir çözüm ortağı olmuştur.

🧱 Sıfır ve 2. El Raf Sistemlerinde Geniş Ürün Yelpazesi

Ertaş Raf Sistemleri, hem yeni üretim (sıfır) hem de yenilenmiş ikinci el raf sistemleri ile her bütçeye hitap eder.

Tüm 2. el ürünler, üretim tesisinde bakım, güçlendirme ve boyama işlemlerinden geçirilerek yeniden kullanıma uygun hale getirilir.

Bu sayede müşteriler, kaliteden ödün vermeden ekonomik raf çözümlerine ulaşır.

🔹 En Çok Tercih Edilen Raf Sistemleri:

Palet Rafı: Ağır yükler için ideal endüstriyel raf sistemidir.

Koli Rafı (Hafif Raf): Koli, kutu ve parça depolama için pratik çözümdür.

Arşiv Rafı: Dosya ve evrak depolama alanlarında düzen sağlar.

Mezzanin (Katlı) Raf Sistemleri: Depo alanını katlara bölerek maksimum kapasite sunar.

Tüm sistemler, hem sıfır hem de 2. el seçeneklerle Türkiye genelinde uygun fiyatla sunulmaktadır.

🚚 Türkiye’nin Her Bölgesine Hızlı ve Güvenli Gönderim

Ertaş Raf Sistemleri, Kocaeli / Çayırova merkezli üretim tesisinden Türkiye’nin tüm bölgelerine düzenli sevkiyat yapmaktadır.

Tüm ürünler, profesyonel ekipler tarafından paketlenip, montaj desteğiyle birlikte müşteriye teslim edilir.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Konya, Kayseri, Adana, Diyarbakır gibi birçok ilde aktif referans projelere sahiptir.

💬 30 Yıllık Tecrübe ve Güvenin Adresi

Yaklaşık 30 yıllık sektör deneyimiyle, Ertaş Raf Sistemleri hem sıfır hem de 2. el raf sistemlerinde dayanıklılığı, ekonomik fiyatları ve müşteri memnuniyetini ön plana çıkarır.

Firma; keşif, proje tasarımı, üretim, sevkiyat ve montaj süreçlerini profesyonel kadrosuyla yönetmektedir.

💡 Neden Türkiye’nin Dört Bir Yanında Ertaş Raf Sistemleri Tercih Ediliyor?

✅ Sıfır ve 2. el raf sistemleri seçenekleri

✅ Her bütçeye uygun fiyat garantisi

✅ Dayanıklı ve uzun ömürlü ürün yapısı

✅ Türkiye geneli hızlı teslimat ve montaj

✅ Kocaeli / Çayırova merkezli profesyonel üretim

📞 İletişim

Ertaş Raf Sistemleri

📍 Merkez: Kocaeli / Çayırova

🌐 www.ertasraf.com

📞 0 (262) 653 01 01

📩 [email protected]

