Verigom Web Hosting, Türkiye’nin Dijital Altyapısına Güç Katıyor

Yerli sermaye ile kurulan ve İstanbul merkezli veri merkezleri üzerinden kesintisiz hizmet sunan Verigom, web hosting sektöründe sunduğu yenilikçi çözümlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Paylaşımlı hosting’den özel fiziksel sunuculara kadar geniş bir hizmet yelpazesi bulunan Verigom, özellikle performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik ihtiyacı duyan kullanıcılar için VDS Server, VPS Server ve Reseller Hosting çözümleriyle öne çıkıyor.

Verigom, 2019 yılında “Verigom Telekomünikasyon LTD. ŞTİ.” unvanıyla faaliyetlerine başlayarak, kısa sürede Türkiye’deki girişimciler, ajanslar ve kurumsal firmaların ihtiyaçlarını karşılayan güvenilir bir dijital altyapı sağlayıcısına dönüştü. Bugün Radore gibi Tier III veri merkezlerinde barınan altyapısı, %99.9 uptime garantisi ve 7/24 teknik desteğiyle Türkiye’nin en iddialı hosting şirketlerinden biri konumunda.

VDS Server çözümleriyle yüksek performansa geçiş

Yoğun trafik alan web projeleri, e-ticaret siteleri veya yüksek kaynak tüketen uygulamalar için klasik paylaşımlı hosting çözümleri artık yeterli değil. Bu ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilen Verigom VDS (Virtual Dedicated Server) sunucuları, kullanıcılarına hem yüksek işlem gücü hem de izole edilmiş bir sistem sunuyor. Intel Xeon E5 serisi işlemciler ve NVMe disk altyapısıyla donatılmış VDS sunucular, performans açısından üst düzey deneyim sağlarken, kullanıcıların kaynak tüketiminde tam kontrol elde etmesini mümkün kılıyor.

VDS sunucular, özellikle yazılım geliştiriciler, ERP sistemlerini çalıştırmak isteyen işletmeler ve anlık veri işleyen platformlar için ideal bir altyapı sunuyor. Tüm Verigom VDS planlarında SSD/NVMe disk kullanımı ve otomatik yedekleme seçenekleri standart olarak sunuluyor. Üstelik Linux ve Windows işletim sistemi seçenekleriyle her tür projeye uyum sağlıyor.

VPS Server ile bütçe dostu esnek sunucu yönetimi

Daha küçük ölçekli ama özelleştirilebilir bir sunucu çözümü arayanlar için VPS Server (Virtual Private Server) hizmeti, Verigom’un en çok tercih edilen kategorilerinden biri. VDS kadar yüksek kaynaklara ihtiyaç duymayan, ancak paylaşımlı hosting’e göre daha fazla özgürlük ve kontrol isteyen kullanıcılar için tasarlanan VPS sunucular, uygun fiyatlarla sunucu sahibi olmanın en akılcı yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Verigom’un VPS paketleri, bireysel geliştiricilerden startup projelerine, test ortamlarından blog ve portfolyo sitelerine kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Anlık kurulum, esnek kaynak yönetimi, özel IP adresi ve kök erişim gibi ayrıcalıklarla gelen bu hizmetler, geleneksel hosting sınırlamalarını ortadan kaldırıyor. Verigom’un yüksek hızda çalışan altyapısı sayesinde, VPS kullanıcıları düşük gecikme süreleriyle çalışırken, veri güvenliği açısından da güçlü korumalardan faydalanıyor.

Reseller Hosting ile kendi hosting markanızı yaratın

Freelance çalışanlar, ajanslar veya kendi müşteri portföyüne hosting hizmeti sunmak isteyen girişimciler için Reseller Hosting hizmetleri büyük önem taşıyor. Verigom’un sunduğu Reseller Hosting paketleri, çoklu web sitesi barındırmak isteyen herkes için hem ekonomik hem de yönetilebilir çözümler sunuyor. WHM panel ile tüm hesaplara kolayca erişim sağlayabilir, her bir müşterinize özel cPanel hesabı tanımlayabilir ve böylece kendi hosting markanızı oluşturabilirsiniz.

Verigom Reseller Hosting kullanıcıları için sağlanan avantajlar yalnızca teknik altyapıyla sınırlı değil. Aynı zamanda ücretsiz taşıma hizmeti, e-posta desteği, limitsiz trafik ve düzenli yedekleme hizmetiyle birlikte sunuluyor. Bu sayede küçük çaplı ajanslar bile büyük hizmet sağlayıcılarla rekabet edebilecek düzeyde profesyonel bir sunucu altyapısına sahip oluyor.

Yerli altyapı, yüksek güvenlik, şeffaf fiyatlandırma

Verigom’un en önemli farklarından biri, tamamen Türkiye’de barınan sunucularla çalışması ve %100 Türk mühendislik altyapısına sahip olması. Verilerinizin yurt dışına çıkmadan, yerel mevzuata uygun şekilde işlenmesi, özellikle KOBİ’ler ve kurumsal müşteriler için büyük bir güvence sağlıyor. BTK lisansına sahip olan Verigom, kullanıcılarının kişisel verilerini koruma yükümlülüğünü yasal çerçevede yerine getiriyor.

Ayrıca fiyat politikası bakımından da şeffaflığı esas alan firma, gizli ücretler veya otomatik yenileme tuzakları yerine kullanıcı dostu fiyatlandırmalar sunuyor. Üstelik dönemsel kampanyalar sayesinde hem yeni başlayanlar hem de mevcut kullanıcılar avantajlı koşullardan faydalanabiliyor.

7/24 teknik destek ile her an yanınızda

Verigom, sadece kaliteli bir sunucu altyapısı değil; aynı zamanda insan odaklı bir hizmet anlayışı sunuyor. Uzman teknik destek ekibi, 7 gün 24 saat canlı destek, ticket ve e-posta kanallarıyla kullanıcıların her an yanında. Hosting panel kurulumu, DNS yapılandırması, site taşıma gibi işlemler, kullanıcıyı yormadan hızlıca tamamlanıyor.

Yeni nesil bulut teknolojilerine geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için Verigom, ücretsiz danışmanlık ve ilk kurulum desteği de sağlıyor. Bu sayede teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile kendi projelerini dijital dünyaya kolayca taşıyabiliyor.

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