100 kişilik eş değiştirme partisine polis baskını

Korona vakalarının artış göstermesi üzerine yaklaşık bir aydır sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Fransa'nın başkenti Paris'te bir eve çok sayıda kadın ve erkeğin girdiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine polis söz konusu eve baskın yaptı.

100 KİŞİLİK PARTİ

Polis, yaklaşık 100 kişinin bulunduğu evde bazı kişileri cinsel ilişkiye girerken yakaladı. Olayı soruşturan yetkililer, ihbar üzerine eve girdiklerini, evde bulunan kişilerin maskesiz bir şekilde sosyal mesafe kuralarını hiçe sayarak cinsel ilişki partisi düzenlediklerini söyledi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, evde bulunan kişilerin kendilerine karşı koymadıklarını, partiye katılan kişilere para cezası verildiğini aktardı. Ayrıca partiyi organize eden üç kişi de tutuklandı.

BEKAR DAVETLİLER DE PARTNER BULMAYA GELMİŞ

Yetkililer ayrıca partiye katılan kişilerinin büyük çoğunluğunun eş değiştirme için evde bulunduklarını, bazı bekar davetlilerin ise partner bulmak için partiye katıldıklarını söyledi.