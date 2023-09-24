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120 bin Ermeni’nin Ermenistan’a göç etmesi bekleniyor

120 bin Ermeni’nin Ermenistan’a göç etmesi bekleniyor
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Azerbaycan’ın Karabağ’da başlattığı operasyonun ardından Karabağ’daki 120 bin Ermeni’nin Ermenistan’a göç edeceği bildirildi.

Azerbaycan’ın Karabağ’da başlattığı operasyonun ardından Ermenilerin bir kısmının bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Karabağ’daki kurulan ve krize sebep olan hükümetin danışmanlarından David Babayan yaptığı açıklamada, Karabağ’daki 120 bin Ermeni’nin Ermenistan’a göç edeceğini belirterek, "Halkımız Azerbaycan'ın bir parçası olarak yaşamak istemiyor. Yüzde 99,9 tarihi toprakları terk etmeyi tercih ediyor” dedi.
Karabağ’daki hükümet ise, Karabağ’ı terk etmek isteyen Ermenilerin Rus barış güçleri tarafından Ermenistan'a götürüleceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan, İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından Karabağ'da bulunan silahlı Ermeni gruplara bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. Krizin sürmesi üzerine Azerbaycan, 19 Eylül’de operasyon başlatmış ve 24 saat sonra 20 Eylül’de Ermeni silahlı gruplar teslim olmuştu.

Operasyonun ardından Azerbaycan, Karabağ’daki Ermenilerin haklarının garanti altına alacağını duyurmuştu.

 

Etiketler karabağ ermeni ermenistan göç azerbaycan
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