Özgür Özel'in ''Mücahit Birinci'' iddialarına jet soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Mücahit Birinci hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mücahit Birinci ile ilgili açıkladığı iddialara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

"14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır"

 

