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15'inde doğurdu, 18'inde öldürmek için kiralık katil tuttu

15'inde doğurdu, 18'inde öldürmek için kiralık katil tuttu
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ABD'de ortaya çıkan olay kan dondurdu. Henüz 18 yaşındaki bir anne 3 yaşındaki oğlunu öldürmek için kiralık katil tuttuğu gerekçesiyle tutuklandı.

ABD'nin Florida eyaletinde 18 yaşındaki bir annenin 3 yaşındaki oğlu için kurduğu plan duyanları şoke etti.

Tetikçi tutmak isteyenleri tespit etmek ve yakalamak için kurulan "sahte kiralık katil sitesine" başvuran anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için internet sitesinin sahibiyle iletişime geçti.

 Mahkeme belgelerine göre anne, sahte internet sitesinde 3 yaşındaki oğlunun resimlerini ve söz konusu cinayet sırasında olacağı adresi paylaştı ve cinayetin bir tarihe kadar tamamlanmasını istedi.

Site sahibinin olayı Salı günü polise iletmesi üzerine kiralık katil rolü yaparak görüşme başlatan dedektifler, annenin, 3 yaşındaki oğlunun öldürülmesi için 3 bin dolar ödemeyi kabul ettiğini aktardı.

Polis araştırması sonucu, vicdansız annenin işin Perşembe gününe kadar bitmiş olmasını istediği ortaya çıktı.

IP adresi üzerinden konum tespiti yapan dedektifler, anneyi gözaltına aldı.

Çocuğun büyükannesi, annenin çocuğa zarar verme niyetinde olduğunu teyit etti.

Anne, Miami-Dade hapishanesine gönderilirken 3 yaşındaki çocuk koruma altına alındı. 

AA

Etiketler kiralık katil anne çocuk kız çocuğu cinayet cani
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