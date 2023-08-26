19 yaşındaki genç kıza toplu tecavüz dehşeti! Kimyasal hadım cezası gündemde

İtalya'da 19 yaşındaki bir kadına 7 erkeğin topluca tecavüz etmesinin ardından kimyasal hadım cezası tartışılıyor.

İtalya'da 7 erkek 19 yaşındaki bir kadına toplu tecavüz etti. Olay sonrası ülkede zorla kimyasal hadım uygulamasının hayata geçirilmesi çağrıları yapılıyor.

İNFİAL YARATTI

Geçen ay başında Sicilya'nın Palermo şehrinde yaşları 18 ile 22 arasında değişen 7 erkek, 19 yaşındaki bir kadına tecavüz edip korkunç saldırıyı baştan sona filme aldı. Olay infial yaratırken İtalya'da adeta öfke patlaması yaşandı. Euronews'in haberine göre, aşırı sağcı siyasetçisi Matteo Salvini'nin önerdiği tartışmalı hadım çözümüne birçok kesimden de büyük destek geldi.

ULAŞTIRMA BAKANI ÖNERDİ

Başbakan Giorgia Meloni'nin koalisyon hükümetinde Altyapı ve Ulaştırma Bakanı olan Salvini'nin kimyasal hadımı önermesiyle kamuoyundaki tartışmalar iyice alevlendi. Salvini "Bir kadına ya da çocuğa tecavüz ediyorsanız açıkça bir sorununuz var demektir ve hapis cezası yeterli değildir" dedi.

PARLAMENTOYA GETİRMEK İSTİYOR

Salvini, tecavüzcülere zorla kimyasal hadım etme teklifini Parlamento'ya getirmek istiyor. Önerisine göre hadım yöntemi, bir hakimin çocuk tacizcisi veya tecavüzcüsüne ceza vermesiyle birlikte uygulanabilecek. Suçun tekrarlanması durumunda ise otomatik olarak uygulanacak.

KARŞI ÇIKAN DA VAR

Ancak bu öneri, aralarında sol merkez parti Partito Democrato'dan (PD) milletvekili Laura Boldrini'nin de bulunduğu pek çok kişi tarafından eleştiriliyor. Boldrini, önerinin Salvini'ye "siyasi destek" sağlamak adına yararlı olacağını ancak sorunu çözmek için esas gereken şeyin "kültürel bir değişim" olduğunu söyledi.

EuroNews