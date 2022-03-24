27 yaş büyük öğretmeniyle evlendi: Çocukları torunu gibi...

26 yaşındaki Mariam Trela, kendinden 27 yaş büyük 53 yaşındaki öğretmeni ile 2018'de dünya evine girdi.

Mariam Trela, Tanzanya'nın Morogoro kentinde üniversite eğitimi aldığı süreçte, orada felsefe profesörü olarak çalışan Grzegorz ile tanıştı. Mayıs 2017'de ilk buluşmalarına giden çift Temmuz 2018'de evlendiler ve sonrasında şimdi üç yaşında olan oğulları Ignacy'yi karşıladılar.

Mariam, 53 yaşındaki kocası Grzegorz Trela'yı ilk gördüğünde bunun "ilk görüşte aşk" olduğunu anladığını söyledi. Çiftin arasında 27 yaş fark var ama ilişkilerine gelen yorumları umursamıyorlar. İnsanlar sık sık Grzegorz’u üç yaşındaki oğulları Ignacy'nin dedesi sanıyor. Aralarındaki yaş farkıyla ilgili de sık sık aldıkları yorum aldıklarını belirten çift bu yorumlar rahatsız olmadıklarını belirtti.

'PARA AVCISI'

Bazı insanlar ise şu anda Polonya'nın Bielsko-Biała kentinde eşi ve oğluyla birlikte yaşayan Mariam'ın sadece eşinin servetinin peşinde olan bir para avcısı olduğunu düşünüyor. İlkokul öğretmeni Mariam bu yorumlara "Kocam zengin bile olmadığı için komik!" diyor.

Zaman zaman ırklar arası ilişkileri hakkında da yanlış anlamalarla karşı karşıya kaldıklarını belirten çift, aralarında cinsiyet, yaş, din, kültür, siyaset ve yaşam deneyimleri gibi epeyce farklılıklar olduğunu söylüyor. Ancak yıllar geçtikçe birbirlerinden çok şey öğrendiklerini, birbirlerini keşfetmeye devam ettiklerini ve bunun ilişkilerinin en büyüleyici yanı olduklarını belirtiyorlar.

'SABIRLA AŞARIZ'

İkili oğulları hep hatırlasın diye anılarını kaydetmek için oluşturdukları bir YouTube kanalında hayatlarını belgeliyor. Sıklıkla olumlu yorumlar da aldıklarını belirten çift "Aşkımız zorluklarla karşılaşır ve bunlar çoğunlukla kültürel farklılıklardan ama onları sabırla birbirimizden öğrenerek aşarız."dedi.