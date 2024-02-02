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28 ülkedeki Mossad ajanları deşifre oldu

28 ülkedeki Mossad ajanları deşifre oldu
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İran, 28 ülkede İsrail ile bağlantılı faaliyet yürüten onlarca 'casus ve teröristin' tespit edildiğini iddia etti.

İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Asya, Afrika ve Avrupa'da toplam 28 ülkede İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı onlarca casus ve terörist açığa çıkarıldı.

Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli eyaletlerinde de Mossad'la bağlantılı olduğu tespit edildiği öne sürülen kişiler hakkında da gözaltı ve adli işlem yapıldığı aktarıldı.

Etiketler mossad ajanı mossad ajan iran israil
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