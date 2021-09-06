4 gündür kayıptı... Otizmli 3 yaşındaki çocuk bulundu

Avustralya'da ailesinin 263 hektarlık mülkünde ortadan kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra çalılıkların arasında dereden su içerken bulundu.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, 3 Eylül Cuma günü kaybolan, otizmli 3 yaşındaki Anthony 'AJ' Elfalak isimli çocuk, 4 gün sonra çalılarla kaplı bir arazide dere kenarında sağ olarak bulundu.

Avustralya Yayın Kurumu’nda (ABC) yer alan haberde, eyaletin Hunter Valley bölgesinde ailesinin 263 hektarlık mülkünde ortadan kaybolan çocuğun kaçırıldığından da şüphe edildiği bildirilmişti.

YÜZLERCE GÖNÜLLÜ ARADI

NSW Polisi, Eyalet Acil Servisi ve itfaiye ekipleri ve çocuğun ailesi de dahil, yüzlerce gönüllü 4 gün boyunca çocuğu aradı.

Bulunan otizmli ve konuşma engelli çocuğun sağlığının iyi olduğu açıklandı.

Anthony 'AJ' Elfalak’ın babası, çocuğun helikopterle arama ekibi tarafından sağ olarak bulunmasını mucize olarak tanımladı.

"ANNESİNİN ADINI DUYAR DUYMAZ GÖZLERİNİ AÇTI"

Çocuğun daha önce aranmış bir alanda su içerken görüldüğünü anlatan babası, "Biraz pişik var, karıncalar tarafından ısırılmış, düşmüş ama yaşıyor. Annesinin adını duyar duymaz gözlerini açtı ve ona baktı, uykuya daldı. Yaşadığı çile dikkate alındığında makul bir durumda." ifadelerini kullandı.

"HERKES UMUDUNU KAYBETMEYE BAŞLAMIŞTI"

AJ’nin kaçırıldığından endişe ettiklerini ancak bulanmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını belirten amcası Louis Elfalak da "Bu inanılmaz, herkes en kötüsünü düşünerek umudunu kaybetmeye başlamıştı." dedi.