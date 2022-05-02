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4 yaşındaki kayıp çocuk araba kullanırken bulundu

4 yaşındaki kayıp çocuk araba kullanırken bulundu

Hollanda'nın Utrecht kentinde annesinin arabasının anahtarlarını alarak aracı kullanan 4 yaşındaki çocuğun küçük bir kaza geçirmesiyle yakalandığı belirtildi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde dört yaşında bir çocuk annesinin arabasını kullanırken bulundu. Haberi Instagram'da duyuran polis yetkilileri, Hollandalı Formula-1 pilotu Max Verstappen'e atıfta bulunarak "Geleceğin Max Verstappen'ini bulduk" ifadelerini kullandı.

Çocuğun kaza yapması sonucu bulunduğu belirtilen olayda, annesinin arabasını park halindeki iki araca çarpan çocuğun pijaması ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı, çevredekilerin polisi araması sonucu polis tarafından korumaya alındığı belirtildi.

Etiketler hollanda 4 yaşındaki çocuk çocuk kayıp çocuk
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