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  1. 10 Nisan 2017 13:14

500 metreden yere çakıldılar: 5 ölü

Kanada'da 5 dağcı feci şekilde can verdi.

500 metreden yere çakıldılar: 5 ölü
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Kanada'da Harvey Dağı'na tırmanırken üzerinde  durdukları kar kütlesinin kopması sonucu 500 metreden düşen 5 dağcı yaşamını yitirdi. 

Arama kurtarma ekibinin lideri Martin Colwell, Britanya Kolombiyası eyaletine bağlı Vancouver kentinin kuzeyindeki Harvey Dağı'na çıkan 6 dağcıdan  5'inin üzerinde durdukları kar kütlesinin kopması sonucu 500 metreden yere çakıldığını belirtti.

Ekipteki altıncı kişinin arama kurtarma görevlilerine haber verdiğini  söyleyen Colwell, daha sonra kayıp dağcıların cesetlerine ulaştıklarını kaydetti.

Colwell, ölenlerin kimliğinin resmi olarak belirlenmesinin ardından  gerekli açıklamaların yapılacağını sözlerine ekledi.

dağ , facia , kanada