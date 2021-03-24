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ABD açık açık söyledi: ''Türkiye S-400'leri iade etmeli!''

ABD Dışişleri Bakanlığı, Antony Blinken'in Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla gerçekleştirdiği görüşme hakkında açıklama yayımladı.

ABD Dışişleri açıklamasına göre Blinken, Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini elinden çıkarması gerektiğini söyledi. 

Açıklamada şöyle denildi:

"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çarşamba günü Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu ile görüşmesinde Ankara'dan Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerini elinde tutmamasını talep etti. Blinken aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesi karşısındaki endişesini dile getirdi. İki bakan Suriye ve Afganistan'daki ortak çıkarları,  NATO müttefikleri Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri, demokrasi ve insan haklarını da ele aldı."

Etiketler abd amerika Mevlüt Çavuşoğlu s-400 s400 s 400 Antony Blinken
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