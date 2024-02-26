ABD askeri İsrail Büyükelçiliği önünde ''Özgür Filistin'' deyip kendini ateşe verdi

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e tepkiler büyüyor. Bu sefer de bir Amerikan askeri İsrail'in büyükelçiliği önünde "özgür Filistin" dedikten sonra kendini ateşe verdi.

Dün gece ABD'nin başkenti Washington'daki İsrail Büyükelçiliği binası önünde bir amerikan askeri kan donduran bir eylem yaptı.

Geçen hafta Türkiye'de erişim engeli getirilen Twitch platformunda canlı yayın yapan bir Amerikan askeri üzerindeki üniformayla büyükelçilik binası önünde kendisini yaktı. Üzerinde askeri forması olan adamın kimliği açıklanmazken, New York Times ve Washington Post'a konuşan yetkililer görüntülerle askerin eşleştiğini aktardı.

Görüntülerde, "Artık Gazze'deki soykırımın suç ortağı olmayacağım. Aşırı bir protesto eylemine girişmek üzereyim" diyen adam kendini ateşe vermeden ve defalarca "Özgür Filistin!" diye bağırmadan önce söylediği anlaşılıyor.

New York Times'ın haberine göre adamın videoda kullandığı isim -ki bu isim kamuyla paylaşılmadı- Teksaslı aktif görevdeki bir Hava Kuvvetleri subayının LinkedIn hesabıyla eşleşiyor. Hava Kuvvetleri'nden bir sözcü adamın aktif görevde bir havacı olduğunu söyledi.

Video kısa bir süre sonra platformun kurallarını ihlal ettiği için yayından kaldırılırken adamın hastaneye kaldırıldığı açıklanırken yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.