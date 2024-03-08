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ABD Başkanı Biden, Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuğun öldürüldüğünü ifade etti

ABD Başkanı Biden, Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuğun öldürüldüğünü ifade etti
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ABD Başkanı Joe Biden Birliğin Durumu konuşmasında Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen 30 binden fazla Filistinlinin "çoğunun Hamas üyesi olmadığını, binlerce masum kadın ve çocuğun öldürüldüğünü" ifade etti.

Filistin yönetiminin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Birliğin Durumu konuşmasında, başta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları olmak üzere birçok konudaki ifadelerinden duyduğumuz memnuniyeti ve takdiri ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Biden'ın sözlerinin Filistin gerçeği ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki devletli çözüm ve bu yolla "uluslararası ve Arap ülkelerinin meşruiyetinin" sağlanacağı ifadeleriyle örtüştüğü kaydedildi.

"Filistin Devleti'nin Güvenlik Konseyi kararıyla Birleşmiş Milletlere tam üyelik kazanması ve bu devleti henüz tanımayan ülkelerin de tanıması" yoluyla soruna istikrarlı bir çözüm getirileceği vurgulanan açıklamada, bu yolla İsrail'in başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin topraklarından tamamen çekileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Biden, itiraf niteliğinde bir açıklama yaparak, "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü." dedi.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun da olduğuna dikkati çeken Biden, "Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu." ifadesini kullandı.

Etiketler gazze Hamas Filistin
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