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ABD Başkanı Biden ve Irak Başbakanı'ndan ortaklık açıklaması

ABD Başkanı Biden ve Irak Başbakanı'ndan ortaklık açıklaması
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ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani arasında Beyaz Saray'da görüşme yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden,  Irak lideri Muhammed Şiya es-Sudani'yi Beyaz Saray'da ağırladı. İki lider Ortadoğu'da gerilim tırmanırken ortaklık konusunu görüşme gerçekleştirdi. 

“İLİŞKİLERDE 'TAM ORTAKLIĞA' GEÇMEK İSTİYORUZ”

İsrail'e olan bağlılığını yineleyen Biden, "Irak da dahil olmak üzere ABD bölgedeki çıkarlarını ve ortaklarını korumaya kararlı" dedi. Irak ve ABD'nin DAEŞ'i yenmek için omuz omuza çalıştığını söyledi. 

Diğer yandan Irak Başbakanı Sudani,  Ortadoğu'da yaşanan olaylarda ABD ve Irak'ın görüşlerinin farklı olabileceğini ve çatışmanın büyümesini engellemek istediklerini belirtti. 

ABD ile ilişkilerde "tam ortaklığa" geçmek istediklerini belirten Sudani, 
ABD-Irak ilişkilerin önemli bir kavşakta bulunulduğunu belirtti. 

Etiketler abd başkan Biden
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