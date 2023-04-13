ABD Başkanı Biden'den bir skandal gaf daha

ABD Başkanı Biden kameralar önünde yaptığı son gaf İrlandalıları kızdırdı. Biden'ın gafı tepki çeken sözü katliam dolu günleri akıllara getirdi.

ABD Başkanı Biden Britanya ziyareti sırasında tepki çeken bir gafa imza attı. İrlanda’da bir barı ziyaret eden Biden, taktığı kravatı, uzaktan akrabası olan rugby oyuncusu Rob Kearney’nin verdiğini söyledi.

Kearney, 2007-2019 yılları arasında 95 defa İrlanda milli takımı forması giymişti.

Biden, "Bu bana bu adamlardan biri tarafından verildi, tam burada, harika bir rugby oyuncusuydu. Black and Tans'ı cehenneme çevirdi” dedi. Biden’ın ‘Black and Tans’ tabirini kullanması büyük tepki çekti. Söz konusu tabir İrlanda’da kötü bir dönemi işaret ediyor.