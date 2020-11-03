ABD'de tarihi seçimler başladı! İşte tüm detaylar

ABD'nin tarihi seçimini anbean canlı blogla aktarıyoruz.

16.30 : Seçime anketlere göre geride giren Başkan Donald Trump, ilk açıklamasını yaptı ve 2016'da kazandığı 306 delegenin üstüne çıkacağını söyledi.

Teksas, Florida ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde kazanacağını düşündüğünü söyleyen Başkan Trump, "Ancak bir zafer kazanırsam zafer ilan ederim. Zafer ilanı konusunda oyun oynanacak bir durum görmüyorum" dedi.

16.15 : Yaklaşık 100 milyon erken oyun kullanıldığı ABD'de, seçim günü ise doğu kıyısındaki New York'tan batıdaki Teksas'a kadar birçok eyalette seçmenler şimdiden sıraya girdi.



Teksas'taki seçmenlerin daha hava aydınlanmadan oy merkezlerine gittiği görülürken, birçok eyalette kuyruklar şimdiden yüzlerce metreyi buldu.

Seçime katılımın 1908 yılından bu yana rekor düzeyde gerçekleşmesi beklenirken, koronavirüs salgınında hem vaka hem de ölümlerde ilk sırada yer alan ülkede seçmenlerin çoğunlukla maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu görüldü.

16.05 : Güney Kore'den Hindistan'a, Çin'den Sırbistan'a birçok ülke gözünü ABD'ye çevirmiş durumda. Uluslararası haber ajansları, Hindistan'da iki aday için de dua edenlerin fotoğraflarını servis ediyor.

Hindistan kökenli bir anneden dünyaya gelen Demokrat başkan yardımcısı adayı Kamala Harris için dua edenlerin yanı sıra, Başkan Donald Trump için de ayin düzenleyenler var.

16.00 : ABD'de ilk sandıklar ülkenin en doğusundaki Vermont eyaletinde yerel saatle 5.00'te, Türkiye saatiyle 13.00'te açıldı. İlk sonuçlar, bir seçim geleneği olan iki köyden geldi. Geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

Köylerde oy verme işlemi hızla sonuçlanırken sandıklar açıldı. Dixville Notch kasabasında kullanılan beş oyun tamamını Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı. Millsfield'de ise Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump 16 oy kazanırken Biden beş oyda kaldı.